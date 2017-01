"Maltempo per altre 24 ore" Terremoto, Curcio: zone ancora isolate. Evitare gli spostamenti Il capo della Protezione civile: verifiche sull'uomo forse travolto da una slavina a Campotosto

Nuovo punto della situazione da parte del capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, dopo una giornata di scosse sismiche nell'Italia centrale."Diverse zone non sono state raggiunte, abbiamo contatti ma molte zone sono isolate. Il tutto è reso più difficile dalla viabilità", dice Curcio, parlando dalla Dicomac di Rieti. E lancia un appello: "Evitare gli spostamenti". "Chi si deve muovere - aggiunge - lo faccia dopo essersi informato. Non si deve forzare ciò che non è forzabile".Curcio afferma che al momento non ci sono vittime accertate. Ma aggiunge: "Non abbiamo informazioni precise sull'uomo che sarebbe stato travolto dalla slavina a Campotosto, sono in corso verifiche"."Nelle prossime 24 e quindi nella nottata e nella giornata di domani la situazione maltempo resterà difficile, da domani sera e venerdì speriamo di poter contare in un miglioramento", aggiunge il capo della Protezione civile. Poi: "Faccio un appello a chi può di spostarsi e andare in strutture alberghiere. Noi abbiamo riaperto tutte le possibilità di assistenza alla popolazione che avevamo ristretto. Regioni e sindaci hanno attivato percorsi di ricovero"."Il sistema che era già attivo è stato implementato e ripotenziato a partire dal sistema regionale: numerose regioni stanno contribuendo con l'arrivo di mezzi e strutture", sottoliena Curcio.