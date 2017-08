A un anno dal sisma Terremoto, Gentiloni: fronteggiata sequenza senza precedenti

"E' trascorso quasi un anno dalla notte del 24 agosto con la scossa che ha provocato il maggior numero di vittime, la maggior parte ad Amatrice, poi ad Arquata e Accumoli. Quello che è impressionante di ciò che ha preso avvio il 24 agosto dell'anno scorso è stata la sequenza di eventi di grande rilievo".Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in conferenza stampa."Da questo si deve partire da una valutazione corretta ed equilibrata del lavoro fatto in questo anno: una sequenza di eventi sismici di dimensioni senza precedenti, l'accumulo di eventi sismici ha coinvolto 140 comuni colpiti, alcuni centri storici sono stati quasi annientati"."L'eccezionalità dei terremoti ha portato a predisporre misure e risorse che nel recente passato non hanno precedenti. Il piano predisposto e l'impianto organizzato sono di grande rilievo. È un piano che non è privo di risorse. Se mettiamo insieme lo stanziamento in manovra, il fondo ricostruzione e i contributi Ue, parliamo di numerosi miliardi di risorse disponibili per misure immediate e misure di lungo respiro. Se quindi noi guardiamo all'eccezionalità, possiamo dire di aver messo in campo un sistema di risposta, risorse e strumenti pubblici eccezionali"."Vasco Errani concluderà il mandato a settembre come previsto e colgo occasione per ringraziarlo, ha fatto davvero un ottimo lavoro", ha poi detto Gentiloni aggiungendo: "Ci sarà un nuovo commissario"."Il 9 settembre scade il mio contratto. Con il governo c'è stato il massimo di collaborazione, era una cosa chiara e condivisa che si sarebbe concluso il mio ruolo di commissario". Lo ha detto il commissario di governo per la ricostruzione post sisma, Vasco Errani. "Fatto l'impianto della ricostruzione, è la filiera del territorio che deve assumere la gestione di questo processo. L'impianto che lasciamo lo consente. Non ci sono retroscena, non c'è stata una discussione fra di noi. Ho visto che ci sono state altre interpretazioni, ne prendo atto. Ma sono assolutamente sereno", ha aggiunto. "Non fa parte della mia storia fare questo per le poltrone, figurarsi se a 62 anni mi metto a fare questi ragionamenti".E poi: "Sono convinto che siamo di fronte a un impianto di ricostruzione che è il più innovativo e completo rispetto a eventi simili del passato", ha detto Errani. "Per la prima volta si riconosce il cento per cento alle seconde abitazioni, oltre che alle prime. C'è un impianto complessivo a sostegno dell'economia inedito, che vale 1.360 milioni di euro. Va dalle zone franche fino ai danni indiretti fino al sostegno a nuovi investimenti. Il lavoro e l'impresa sono una leva decisiva per contrastare un problema fondamentale per questi territori già da prima, cioè lo spopolamento"."Abbiamo indicato norme tecniche grazie al comitato scientifico per assicurare la resistenza sismica e il miglioramento sismico. Abbiamo ottenuto che in tutte le scuole danneggiate si farà l'adeguamento sismico, la programmazione è già iniziata".