Terremoto Ischia: crolli a Casamicciola. Una vittima accertata. Feriti e dispersi

Condividi

#Ischia #Terremoto si continua a scavare per salvare i 3 bambini ( 6, 4 anni e 7 mesi)

Foto in diretta dalla casa crollata pic.twitter.com/Hs0xhnbbxT — Sabina Bruzzano (@sabbruz) 21 agosto 2017

#21ago 22:46 #Ischia, invio squadre e mezzi #vigilidelfuoco dal comando di Napoli. Sta operando la squadra in servizio sull'isola pic.twitter.com/RDmyn7FriB — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 21 agosto 2017

Nel terremoto che ha colpito l'isola di Ischia stasera si registra almeno una vittima, è una donna di Casamicciola. Lo si apprende dai carabinieri di Ischia e dal vicesindaco della località Giuseppe Silvitelli. Casamicciola è una delle zone più colpite dell'isola dal sisma di magnitudo 4. Il corpo della vittima non è ancora stato estratto ma è stato individuato sotto le macerie dove c'è stato il crollo di case e di una chiesa in piazza Maio.Un uomo e una donna sono stati estratti vivi dalla macerie di una casa a Casamicciola, nell'isola di Ischia, mentre tre bambini, dei quali uno ha sette mesi, sono stati individuati e si sta lavorando per salvarli. Salvata anche una donna anziana risultata poi ferita. Al momento risulta dispersa anche un'altra donna."Stiamo cercando di tirare fuori delle persone incastrate nella parte bassa dal fabbricato, in cui risiedevano sette persone. Ci sono bambini da salvare sotto le macerie. Stiamo cercando di portare fuori tre bambini". Così Giovan Battista Castagna sindaco di Casamicciola a Ischia, colpita dal sisma stasera, ai microfoni di Rainews 24."In Piazza Maio a Casamicciola (Ischia) ci sono case che hanno subito grossi crolli. Al momento non sappiamo di feriti. Ma speriamo non ci sia nessuno sotto le case che hanno avuto crolli ingenti. Siamo molto preoccupati. La scossa qui è stata avvertita fortissima". Così al telefono con LaPresse Giuseppe Silvitelli, vicesindaco di Casamacciola, comune dell'isola di Ischia dove si è registrata una scossa sismica di magnitudo 4. Il vicesindaco aggiunge: "Mi hanno riferito che ci sono lesioni anche nel palazzo del Comune di Casamiccola".E' stato evacuato l'ospedale Rizzoli. A quanto si apprende dai carabinieri di Ischia, in base ai primi accertamenti, ci sarebbero danni e anche dei feriti, in particolare a Casamicciola, ma anche in altre zone dell'isola del napoletano.È scattato il piano di emergenza sanitario per i soccorsi alla popolazione di Ischia: già disposta unità di crisi del Cardarelli per eventuali necessità di trasporto in eliambulanza. Parte dell'ospedale di Ischia è stato invece evacuato per verifiche strutturali. Sui luoghi interessati dai crolli sono al lavoro squadre di volontari della protezione civile regionale.E' stata allestita, ed è pienamente operativa, un'area di pronto soccorso esterna all'ospedale Rizzoli, in attesa delle verifiche di staticità sulle strutture. Sono pronti, invece, i trasferimenti in eliambulanza ed idroambulanza dei pazienti ricoverati nel reparto Rianimazione: è attiva la rete del soccorso 118. Sono inoltre disponibili 3 traghetti Medmar e Caremar per eventuali ulteriori trasferimenti.Per evacuare coloro che intendono lasciare l'Isola d'Ischia è stato predisposto a Casamicciola un traghetto che può trasportare mille persone. Lo ha detto il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, aggiungendo che sono stati anche attivati due traghetti ad Ischia Porto, da 650 persone ciascuno. Elicotteri del 118, ha proseguito Borrelli, hanno trasportato a Napoli 5 pazienti che si trovavano nell'ospedale di Lacco Ameno, che è stato evacuato per verifiche strutturali. Un traghetto con un contingente di soccorritori, anche team con unità cinofile, è giunto poco fa sull'isola.La gente dalle case si è riversata in strada per la paura. E gente è uscita anche dagli hotel, come in un albergo di San Francesco a Forio, dove gli ospiti sono stati fatti scendere in cortile e dove si è registrata qualche lesione all'immobile. Sempre a Forio è stato registrato un black-out di alcuni minuti in concomitanza con la scossa, che testimoni dicono di avere avvertito "forte". "Abbiamo sentito la scossa fortissima. Tutta la famiglia è scesa in strada. Sappiamo di crolli anche a Serrara Fontana", è la testimonianza di una villeggiante della zona che soggiorna in una casa vicino al cimitero di Casamicciola."Non ho mai sentito una scossa di terremoto così forte, nonostante otto anni fa, da Pescara, abbia sentito il sisma dell'Aquila. E' stato fortissimo, sono sconvolta. Subito dopo la scossa abbiamo visto fumo e polvere alzarsi dal centro abitato. Dopo tutte queste ore tremo ancora dalla paura. Vogliamo solo ripartire con il primo traghetto disponibile". E' la testimonianza all'ANSA di una pescarese di 32 anni in vacanza a Casamicciola. "Alloggiamo in un appartamento in una palazzina di due piani - racconta la giovane - io ero all'interno, mentre il mio fidanzato e i nostri amici erano in un cortile condominiale. All'improvviso ha iniziato a tremare tutto. Ora siamo all'esterno, come tutti. E' un continuo viavai di sirene, ambulanze e Vigili del Fuoco. Vogliamo solo rientrare in casa e prendere le nostre cose, ma abbiamo paura a farlo. Vogliamo ripartire con il primo traghetto utile. Tante perso hanno già fatto le valigie e sono già in fila per i traghetti"."Ero in casa e all'improvviso ha iniziato a crollare tutto, i mobili, gli oggetti. La casa vicino alla mia all'improvviso non c'era più. E' la cosa più brutta che mi sia mai capitata". Maddalena vive da qualche anno a Ischia, abita a Casamicciola, a pochi passi dalla casa crollata per la scossa di terremoto di questa sera. La protezione civile l'ha riaccompagnata a casa per mettere poche cose in un trolley, il suo appartamento è lesionato, questa notte si farà ospitare da amici. Mentre si allontana, racconta i momenti della scossa: "Ha iniziato a tremare tutto, andava tutto giù, tutta la cucina, tutto. Io sono uscita sul terrazzo dove sapevo di non avere case attorno, si è sentito un crollo e puzza di gas. Poi sono uscita dall'altro lato dove c'erano case crollate, ora stanno scavando, ci sono un sacco di dispersi, un casino. Subito hanno iniziato a scavare tutti quelli che c'erano, poi sono arrivati i soccorsi", racconta ancora concitata. "E' la cosa più brutta che mi sia mai capitata", ripete scuotendo la testa."La scossa di terremoto avvenuta a Ischia è di magnitudo 4.0 ad una profondità di 5 km, con epicentro a 3 km a nord da Casamicciola". Lo spiega all'Agi il presidente dell'Ingv Carlo Doglioni. Dogliani ha spiegato che il comunicato pubblicato inzialmente sul sito dell'istituto, che indicava una magnitudo 3.6 e a 10 km di profondità, è legato a informazioni redatte in automatico dal sistema informatico, che spesso indica una profondità di 10 km. Successivamente vengono fatte delle analisi più precise per quantificare la dimensione del sisma. "Da quello che sappiamo finora il terremoto è di origine tettonica e non vulcanica - spiega il presidente dell'Ingv - Casamicciola è nota per i terremoti: nel 1883 se ne verificò uno di magnitodo 5.8 che fece 2.300 morti". Sulle conseguenze che la scossa ha avuto nell'isola, Dogliani nota che "non è una novità che terremoti anche di bassa magnitudo facciano danni, perché superficiali e perché le costruzioni non sono adeguate". Come sempre, a questo punto, bisogna vedere se il fenomeno sismico evolverà in aumento o se ci sarà una coda di scosse di minore magnitudo.A Lacco Ameno, nell'isola d'Ischia, la scossa si è sentita forte. Gli abitanti di via Borbonica, una zona alta del comune, appena avvertita la scossa sono scappati dalle case. Racconta Tommaso Monti, un giovane fotografo: "Ho visto crollare qualche tetto, ringhiere, muri di contenimento. Una rudere vicino alla nostra casa si è sbriciolato all'istante. Alcune stanze di una villa sono crollate. In giro si sentono solo sirene di ambulanze e quelle dei pompieri. Siamo tutti fuori dalle case con grande paura''Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni si è recato nella sede della Protezione Civile di Via Vitorchiano per prendere parte al Comitato Operativo convocato per il terremoto che si è verificato ad Ischia.La zona colpita stasera dal sisma a Ischia è la stessa di un famoso terremoto che il 28 luglio 1883 provocò più di 2000 morti e distrusse in particolar modo il comune di Casamicciola. Fra le vittime, anche la famiglia del filosofo Benedetto Croce, allora diciassettenne, che fu estratto vivo dalle macerie.