Primi interventi Terremoto Ischia: il Governo dichiara lo stato d'emergenza. Stanziati 7 milioni di euro Nota di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza a causa dell’evento sismico che lo scorso 21 agosto ha colpito l’isola di Ischia. I comuni interessati sono Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione dei fabbisogni effettivi, in seguito alle stime elaborate dal Dipartimento della protezione civile, sono stati stanziati 7 milioni di euro, posti a carico del Fondo per le emergenze nazionali". Lo comunica palazzo Chigi in una nota.