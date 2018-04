Il sisma La terra continua a tremare nelle Marche: decine di scosse nella notte tra Pieve Torina e Muccia La scossa di ieri ha fatto crollare il piccolo campanile della Chiesa del '600 Santa Maria di Varano. Vertice con il Capo della Protezione civile per valutare l'impatto

Condividi

Ancora una notte senza pace nelle Marche. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 stata registrata alle 2:00 con epicentro a 2 km da Pieve Torina, in provincia di Macerata. Si tratta della più forte di quattro scosse (considerando solo quelle pari o superiori a magnitudo 2) rilevate dalla mezzanotte nella zona, tra cui un'altra di magnitudo 2.9 all'1:52.



Non si segnalano al momento ulteriori danni ma non c'è pace per la popolazione dopo la grande paura di ieri all'alba.





Sequenza sismica

La zona interessata dai terremoti di questi ultimi giorni si era attivata a fine ottobre 2016, tra il 26 e il 30 ottobre, quando sono avvenuti alcuni dei più forti eventi sismici della sequenza: quelli del 26 ottobre di magnitudo Mw 5.4 e magnitudo Mw 5.9 e quello di magnitudo Mw 6.5 del 30 ottobre 2016. Se si considera l'evoluzione temporale della sequenza sismica complessiva e l'energia rilasciata da tutti gli eventi sismici, si nota che negli ultimi mesi del 2017 sono stati localizzati una media di 30-40 eventi al giorno. I primi di marzo 2018 la sismicita' è aumentata superando in un caso i 100 eventi al giorno e anche in questi primi giorni di aprile ha superato i 140 eventi al giorno. Questo aumento di sismicità è prevalentemente concentrato proprio nel settore più settentrionale del sistema di faglie attivato nel 2016, vicino ai comuni di Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana, sempre provincia di Macerata.





A Muccia crollato campanile del '600

La scossa di ieri ha fatto crollare il piccolo campanile della Chiesa del '600 Santa Maria di Varano'. Lo riferisce il sindaco Mario Baroni. Ora sono in corso accertamenti, spiega il primo cittadino, per verificare se vi siano ulteriori danni sulle poche case rimaste agibili in paese: su 920 abitanti, 550 sono sistemati nelle Sae, 120-130 persone stanno in case agibili e il resto in sistemazione autonoma o da parenti.









I terremotati di Ussita e Visso: mettere in sicurezza l'area

L'incubo sisma ha risvegliato immediatamente il ricordo delle popolazioni dell'area. In molti, pochi minuti dopo la sequenza sussultoria, si sono riversati per strada. "Ancora scosse. Non si puo' stare ad aspettare, bisogna subito attuare la messa in sicurezza e le demolizioni. Questa notte si è ballato parecchio in tutto il maceratese" ha spiegato la portavoce dei terremotati di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera, Maria Teresa Nori La scossa che si e' sentita anche a Visso, Ussita, Castelsantangelo, Camerino e altre zone dell'entroterra maceratese. "Qui si dibatte su altri problemi che non sono quelli reali che attengono al terremoto e alle zone colpite - continua Maria Teresa Nori - e' inutile parlare se poi le messe in sicurezza sono attuate un po' si e un po' no e non vengono fatte le demolizioni per non tenere pezzi di edifici pericolosi e pericolanti. Ora basta: la gente non puo' stare la notte con un occhio aperto e il cuore a mille".



Per gli esperti non è una sorpresa

Ma gli esperti non sono sorpresi. "Il terremoto coinvolge le stesse faglie del sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016. Lo scenario che si prospetta e che stiamo studiando è classico dei terremoti dove il cosiddetto 'after shock' e la durata è imprevedibile. Basti pensare che per il sisma dell'Aquila si sono registrate scosse anche di magnitudo 5 per tre anni di seguito". Raggiunto telefonicamente all'estero dov'è per un convegno, il direttore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Alessandro Amato, spiega che la scossa di oggi a Muccia di magnitudo 4.6 non è un evento che sorprende gli esperti. "Le sequenze durano anni e nella zona interessata dal terremoto di oggi si sono registrate da ottobre 2016 a oggi oltre 86 mila scosse, molte delle quali di magnitudo inferiore a 2. Non dimentichiamo che il 18 gennaio 2017, nel giorno della tragedia di Rigopiano, una scossa ha distrutto Campotosto (crollarono 9 case su 10 e per giorni il borgo rimase isolato sotto cinque metri di neve con decine di persone rimaste intrappolate nelle case, ndr) - aggiunge Amato -. Adesso sembra che la zona interessata dalla sequenza sismica si stia spostando nella zona settentrionale". Secondo il direttore dell'Ingv "non è prevedibile se ci saranno altre scosse di magnitudo elevata, ma di certo stiamo monitorando la zona anche per vedere se vengono interessate altre faglie. In quanto alla sicurezza - conclude - l'esperienza ci dice che ci sono casi in cui le sequenze sismiche sembrano essere finite e poi invece riprendono anche diversi anni dopo".