Visita a Porto Sant'Elpidio e Porto Recanati Terremoto, Mattarella: lo Stato non vi abbandona Il presidente della Repubblica ha incontrato i terremotati sfollati rassicurandoli: "State sicuri, noi saremo sempre attenti alle vostre esigenze, vi portiamo nel cuore"

"Capisco la vostra angoscia, ancora più sentita nell'avvicinarsi delle festività natalizie e di fine anno, perchè la trascorrete lontano dalle vostre case e in qualche caso dai vostri cari". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella, nel breve incontro con i terremotati sfollati al camping La Medusa di Porto Recanati, durante il quale ha stretto molte mani. "State sicuri che lo Stato non vi abbandona - ha aggiunto -, noi saremo sempre attenti alle vostre esigenze, vi portiamo nel cuore".Il capo dello Stato ha fatto un giro per la struttura ricettiva, dove gli sfollati si erano radunati a semicerchio, stringendo le mani delle persone più vicine. Poi ha rivolto il breve discorso "anche per coloro che non sono riuscito a salutare personalmente", che ha concluso facendo a tutti gli auguri di Natale. Uscendo da camping ha firmato il registro dei visitatori del Comune di Porto Recanati, portato dal sindaco Roberto Mozzicafreddo. La sua firma, con un breve messaggio, apre la prima pagina del libro."L'impegno delle istituzioni è forte e continuo e non si abbasserà nel tempo". Lo ha detto il presidente della repubblica parlando agli ospiti del camping Holiday di Porto Sant'Elpidio, dove hanno trovato accoglienza i terremotati in particolare dell'entroterra maceratese. "Il prossimo Natale e il prossimo Capodanno saranno migliori di questo" ha aggiunto.Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da accoglierlo il sindaco Nazzareno Franchellucci e una folla di bambini festanti.