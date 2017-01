Dopo il sisma Terremoto, Mattarella: non risparmiare sforzi, serve grande unità "Sgomento per la nuova tragedia", dice il capo dello Stato

Il presidente in visita ad Amatrice (Repertorio)

"Vi è sgomento per questa nuova tragedia che si abbatte su un territorio e su popolazioni già duramente provate da scosse sismiche ripetute e violente. Condivido a nome di tutti il dolore profondo delle famiglie delle vittime e quello delle comunità locali colpite".Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio di cordoglio per le vittime del terremoto."Nessuno sforzo viene risparmiato nel tentativo di salvare vite umane e di soccorrere le persone in difficoltà - prosegue il Capo dello Stato - Ringrazio per la loro abnegazione i soccorritori che operano in condizioni estreme provocate dalla contemporaneità di scosse sismiche e di eccezionali nevicate. Questa condizione richiede alla comunità nazionale grande unità. Ognuno, per la sua parte, deve agire con intelligenza e responsabilità per contribuire ad alleviare lesofferenze delle persone coinvolte".