ITALIA

2017/01/19 06:25

Il sisma nell'Italia centale Terremoto, decine di scosse nella notte. Aggiornamento in diretta sul sisma in Italia centrale La terra non smette di tremare nelle aree coplite dallo sciame sismico di ieri. Lunga notte per le popolazioni che devono fare i conti anche con l'emergenza neve

