2017/11/12 21:12

Avvertito anche in Israele, Kuwait e a Dubai Terremoto di magnitudo 7.3 in Iraq al confine con l'Iran, ci sono vittime Almeno 6 morti nella cittadina iraniana di Ghasr-e Shirin, ma persone potrebbero essere sepolte sotto le macerie secondo quanto riferito dal governatore della città. In Iraq, almeno 50 feriti

Almeno sei persone sono morte nella città iraniana di Ghasr-e Shirin, vicino al confine con l'Iraq, colpita da un sisma di magnitudo 7.3 poco dopo le 21 ora locale. Lo riferisce il governatore della città, Faramarz Akbari, citato dall'agenzia Irna. Secondo il capo dell'organizzazione nazionale per la gestione dei disastri, Esmail Najar, "altre persone potrebbero essere sepolte sotto le macerie a Ghasr-e Shirin". Almeno 14 province iraniane sono state colpite dal terremoto, aggiunge l'agenzia semi-ufficiale Ilna. In Iraq, si contano almeno 50 feriti a Darbandikhan, nella provincia di Sulaymaniyya, riferisce la tv curdo-irachena Rudaw, precisando che poco prima la stessa zona era stata colpita da una prima scossa di magnitudo 4.5. In Iran i centri più danneggiati, oltre Ghasr-e Shirin, sono le cittadine di Ozgole, Taze' Abad e Bayengan, tutte e tre nella regione di Kermanshah, a maggioranza curda. Il sisma è stato avvertito a Tabriz, Hamedan, Elam, Khorram Abad, Sanandaj e perfino nel porto di Bushehr, sul Golfo Persico. Si parla di danni in almeno 8 villaggi. Ilterremoto è stato avvertito anche in Israele, in Kuwait e a Dubai.

