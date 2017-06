A due settimane dalla visita di Trump a Riad Terremoto diplomatico nel Golfo:Egitto,Arabia e Emirati rompono con il Qatar:"Finanzia i terroristi" Rottura diplomatica anche da parte di Bahrein e Yemen. Si tratta di una iniziativa senza precedenti all'interno della "Nato araba". Il riferimento è al sostegno del Qatar ai Fratelli musulmani e all'agenda del 'rivale' Iran. Annunciata l'interruzione immediata degli spostamenti via terra e via aerea con Doha, i cittadini qatarioti hanno due settimane per andarsene. La replica del Qatar: "Rottura ingiustificata"

Un vero e proprio terremoto diplomatico ha scosso gli equilibri del Medio Oriente e in particolare del Golfo: Arabia Saudita, Egitto, Emirati arabi e Bahrein hanno rotto le relazioni diplomatiche con il Qatar, accusato di sostenere il "terrorismo", appena due settimane dopo la visita a Riad del presidente degli Stati uniti, durante la quale Donald Trump aveva esortato i paesi musulmani a mobilitarsi contro l'estremismo religioso.



Il Qatar ha reagito immediatamente, definendo "ingiustificata" la rottura delle relazioni diplomatiche. Il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, ha invitato i Paesi del Golfo a restare uniti e a risolvere le loro controversie. Si tratta della crisi più grave dal 1981, quando venne creato il Consiglio di cooperazione del Golfo, di cui fanno parte l'Arabia saudita, il Bahrein, gli Emirati arabi uniti, il Kuweit, l'Oman e il Qatar.



Il Qatar, che aspira a giocare un ruolo di leadership in quell'area e si vanta di essere stato scelto per ospitare i Mondiali 2022 di calcio, è stato anche escluso dalla coalizione militare araba che combatte contro i ribelli filo-iraniani nello Yemen. Pur avendo buone relazioni con gli Stati Uniti, Doha ha un rapporto privilegiato con l'Iran, dati gli intensi legami economici fra i due Paesi, in particolare nell'industria del gas e petrolifera. Ex colonia britannica, il ricchissimo emirato è una monarchia assoluta governata dalla famiglia reale dove sono vietati i partiti politici e non sono mai state svolte elezioni. La grande maggioranza della popolazione sono islamici sunniti.



Riad, Abu Dhabi, Manama e Il Cairo accusano Doha di sostenere il terrorismo e anche Al-Qaida, lo Stato Islamico e i Fratelli Musulmani. Riad ha interrotto le relazioni diplomatiche e chiuso le frontiere terrestri, aeree e marittime per "proteggere la sua sicurezza nazionale dai pericoli del terrorismo e dell'estremismo". "Il Qatar accoglie diversi gruppi terroristici per destabilizzare la regione - accusa Riad - come la confraternita dei Fratelli musulmani, Daesh e Al-Qaida" e "sostiene i gruppi terroristici appoggiati dall'Iran nella provincia di Qatif (est dell'Arabia Saudita)", dove si concentra la minoranza sciita, ma anche nel Bahrein, teatro di disordini fomentati dalla maggioranza sciita del Paese, governato però da un gruppo sunnita.



Il Cairo, a sua volta, ha deciso "di rompere le relazioni con il Qatar che si ostina ad adottare un comportamento ostile verso l'Egitto", ha indicato il ministero degli Esteri egiziano. Nel comunicato si annuncia la chiusura di tutte le frontiere. Bahrein ed Emirati arabi uniti hanno dato 48 ore di tempo ai diplomatici qatarioti per lasciare i loro Paesi.



La settimana scorsa le autorità del Qatar avevano denunciato di essere state vittima di hacker che avevano pubblicato, sul sito internet dell'agenzia stampa ufficiale qatariota, delle frasi false attribuite all'emiro Tamim ben Hamad Al-Thani. In quelle affermazioni l'emiro si scagliava contro la retorica anti-iraniana dei suoi vicini e definiva l'Iran - la maggiore potenza sciita della regione e rivale storica dell'Arabia Saudita che considera Teheran la punta di lancia del terrorismo - come un alleato strategico. L'emiro inoltre avrebbe commentato negativamente i rapporti con l'amministrazione Trump. Doha sostiene di essere vittima di una campagna ostile, in particolare negli Usa, dove viene accusata di dare sostegno ai gruppi terroristici.



Il Qatar non rientra nella lista del Muslim Ban (ma neppure l'Arabia, il Bahrein, gli Emirati) annunciata da Trump ad inizio mandato.



Qatar: decisione per metterci sotto tutela

Mettere "sotto tutela lo Stato del Qatar è l'obiettivo evidente della decisione saudita, del Bahrain e degli Emirati Arabi Uniti, presa in coordinamento con l'Egitto," di rompere i rapporti diplomatici con Doha. Lo sostiene il ministero degli Esteri del Qatar, in un comunicato diffuso tramite l'agenzia nazionale Qna. Il comunicato esprime inoltre il "rammarico" del Qatar nel "constatare che in una fase (regionale) così pericolosa, i tre paesi (del Golfo) vedono il Qatar come la minaccia più importante".



Iran: le crisi non si risolvono rompendo i rapporti diplomatici

L'Iran ha criticato la decisione dei Paesi arabi. Per Hamid Aboutalebi, consigliere del presidente Rohani, "rompere i rapporti diplomatici e chiudere i confini" non è "un modo per risolvere le crisi" che attraversano il Medio Oriente. "Aggressione e occupazione portano solo a instabilità", ha aggiunto Aboutalebi in una serie di tweet in cui fa riferimento all'intervento della coalizione araba a guida saudita in Yemen. Teheran è accusata di sostenere i ribelli sciiti Houthi che dal settembre 2014 occupano la capitale yemenita Sana'a.

Etihad sospenderà da domani i voli da Emirati a Qatar

La compagnia aerea emiratina Etihad Airways sospenderà da domani fino a nuovo ordine tutti i voli tra Emirati Arabi Uniti e Qatar. Lo ha annunciato la compagnia in una nota diffusa su Twitter.