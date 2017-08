Il Presidente dell'Europarlamento a Rainews24 Terremoto in centro Italia, Tajani a Rainews24:"L'Europarlamento voterà aiuti per oltre un miliardo" Presto l'Europarlamento voterà uno stanziamento di 1,2-1,3 miliardi. Dai fondi strutturali l'Italia ha ottenuto altri soldi con un cofinanziamento solo del 5%. La commissaria Cretu agli Affari regionali è già stata nelle aree del sisma. A settembre verrà anche il commissario Ue alla Cultura Navracsis"

"L'Europa è vicina alle aree terremotate del Centro Italia. Presto l'Europarlamento voterà uno stanziamento di 1,2-1,3 miliardi. Dai fondi strutturali l'Italia ha ottenuto altri soldi con un cofinanziamento solo del 5%. La commissaria Cretu agli Affari regionali è già stata nelle aree del sisma. A settembre verrà anche il commissario Ue alla Cultura Navracsis". Lo afferma a Rainews24 il Presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, che ha dedicato la sua elezione alle vittime del terremoto."Non può prevalere una visione di indipendentismo rispetto alla lotta del terrorismo. Se è vero che la polizia catalana non ha trasmesso l'informazione al governo centrale di Madrid ha commesso un errore. Non si tratta di Europa ma di organizzazioni che possono colpire in ogni parte del mondo quindi serve piena collaborazione", ha detto Tajani a Rainews24. "Nella lotta conto il terrorismo non c'è differenza linguistica o ideologica, perché le vittime di Barcellona erano di varie nazionalità. La lotta non può conoscere frontiere e deve esserci una collaborazione a livello europeo e non solo, perché possiamo vincere se lavoriamo uniti. Ho proposto una Fbi europea perché la prevenzione è fondamentale", ha concluso Tajani."Se una persona di origine non europea opta per la cittadinanza italiana, francese, spagnola o di altri Paesi Ue, è bene che non abbia un altro passaporto". Lo afferma a Rainews24 il Presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani. Sulle moschee Tajani aggiunge: "E' legittimo pregare, ma i sermoni siano nella lingua del Paese dove ha sede la moschea. Non vanno bene i sermoni in un dialetto arabo, magari incomprensibile". Tajani sconsiglia il Parlamento italiano di affrontare il tema dello ius soli "nell'ultimo scorcio di legislatura. Altrimenti questo diventeà' il tema centrale della campagna elettorale". Per il presidente dell'Europarlamento "e' bene che il tema della cittadinanza sia affrontato a livello europeo"."Penso sarebbe giusto avere un'agenzia europea che controlli il tipo di investimento, come avviene negli Stati Uniti". Lo ha detto Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, commentando gli interessi cinesi per Fca. "La questione non è avere o non avere investimenti stranieri", ha spiegato Tajani. "Il problema", ha precisato, è se questi investimenti hanno come obiettivo "la crescita in Europa" oppure se puntano a "portare il know-how fuori" dall'Europa stessa.