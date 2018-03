Terremoto magnitudo 3.9 in provincia di Forlì-Cesena

Un terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto a 5 chilometri a Sud-est di Santa Sofia (in provincia di Forlì-Cesena), a una profondità di 8 chilometri. Lo rende noto l'Ingv.La scossa è stata percepita distintamente da tutta la popolazione a Forlì, nei centri vicini e anche nell'Imolese.I sismografi dell’Ingv hanno registrato un movimento con epicentro vicino a Spinello, a 5 km da Santa Sofia e a 7 km da Bagno di Romagna.Alcuni cittadini hanno sentito prima un forte boato. In rete si è subito scatenato un tam tam di commenti, richieste e segnalazioni. Al momento non si registrano danni a cose o persone.