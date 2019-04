Terremoto nelle Filippine: crollano due palazzi, 6 morti e decine di feriti

Condividi

La potente scossa di terremoto di magnitudo 6,3 che oggi ha colpito le Filippine ha causato il crollo di almeno due edifici, uccidendo 6 persone e ferendone a decine secondo un primo bilancio.

Tra le vittime identificate ci sono una ragazza e una donna anziana travolte da un muro a Lubao, nella provincia di Pampanga, a nord di Manila, fortemente colpita dalla scossa. Almeno due persone sono morte e almeno trenta sono rimaste ferite nel crollo di un edificio di quattro piani che al piano terra aveva un supermercato a Porac, nella stessa provincia.

Un numero imprecisato di persone sarebbero ancora intrappolate tra le macerie e le squadre di soccorso sono al lavoro per cercare di estrarne quante più possibile in breve tempo. Sempre a Porac le altre due vittime accertate, uccise nelle loro abitazioni dal crollo di strutture durante la scossa. Altri venti feriti sono stati ricoverati negli ospedali della provincia di Pampanga.

Crolli nell'aeroporto

Crolli vengono registrati nell'aeroporto Clark International, situato nella parte meridionale dell'isola di Luzon

JUST IN: Clark International Airport in the #Philippines closed for 24 hours after 6.1-magnitude #earthquake that hit Zambales in Philippines. pic.twitter.com/NcyYPpqMJK