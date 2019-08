Terremoto Scossa magnitudo 3.1 registrata nel Potentino, altra 3.4 in Trentino. Nessun danno Epicentri presso Muro Lucano (Potenza) e Vallarsa (Trento)

Due scosse di terremoto si sono registrate in due aree distinte del Paese a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. Alle 7,31 un terremoto di magnitudo 3.1 si è verificato a un chilometro da Muro Lucano, in provincia di Potenza. Dopo pochi minuti, alle 7,36, un'altra scossa di magnitudo 3.4 si è invece registrata a 4 chilometri da Vallarsa, in provincia di Trento.La scossa a Vallarsa (Trento) ha svegliato molte persone nella Val d’Adige, attualmente frequentata anche dai turisti. Il sisma si è sentito distintamente per qualche secondo ed è stata avvertito anche in molti comuni della provincia di Vicenza e di Verona, ai confini col Trentino, che hanno avuto un brutto risveglio. Molte sono state le chiamate ai vigili del fuoco ma solo per la paura, non per i danni. Avvertito chiaramente anche sul Lago di Garda, che dista una decina di chilometri in linea d’aria dalla riva dell’Adige.src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">