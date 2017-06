Lago di Garda Terremoto: scossa 3.6 percepita al Lago di Garda e a Verona Spavento tra la popolazione dei centri più vicini all'epicentro ma nessun danno per la scossa di 3.6 gradi Richter che ha colpito il veronese

Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato in provincia di Verona, nel Lago di Garda, a 10 chilometri di profondità di fronte a San Zeno di Montagna e Torri del Benaco. Secondo l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il comune più vicino, 4 chilometri, è quello di San Zeno di Montagna.Solo spavento tra la popolazione dei centri più vicini all'epicentro: non si registrano danni. Il movimento tellurico è stato molto breve. La scossa si è sentita a Verona, dove è stata percepita solo ai piani più alti degli edifici, oltre che sul Lago di Garda e in Valpolicella.Anche nel lato bresciano del Lago di Garda il terremoto è stato percepito in diversi centri.