ITALIA

2018/06/26 08:00

Calabria Terremoto, scossa di magnitudo 3.5 in provincia di Cosenza La scossa alle 4.19 è stata avvertita dalla popolazione ma non si registrano danni. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 32 km. Un minuto prima, alle 4.18, era stato registrato un altro movimento tellurico di magnitudo 2.9 in provincia di Crotone, a 7 chilometri da Savelli

Condividi Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato nella notte scorsa nella provincia di Cosenza, a 4 chilometri da Bocchigliero, nell'entroterra calabrese.



L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 32 km. La scossa è stata registrata alle 4.19. Un minuto prima, alle 4.18, era stato registrato un altro movimento tellurico di magnitudo 2.9 in provincia di Crotone, a 7 chilometri da Savelli.



La scossa è stata avvertita dalla popolazione anche se non si hanno notizie di danni a persone o cose. Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato nella notte scorsa nella provincia di Cosenza, a 4 chilometri da Bocchigliero, nell'entroterra calabrese.L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 32 km. La scossa è stata registrata alle 4.19. Un minuto prima, alle 4.18, era stato registrato un altro movimento tellurico di magnitudo 2.9 in provincia di Crotone, a 7 chilometri da Savelli.La scossa è stata avvertita dalla popolazione anche se non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Condividi