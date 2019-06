Terremoto: scossa di magnitudo 3.7 a Colonna, vicino Roma. Verifiche su edifici La scossa è avvenuta a 9 km di profondità. Il sindaco di Colonna: "Tanta paura, gente in strada. Per ora non segnalati feriti, verifiche su edifici lesionati"

Condividi

L'epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 3.7 che si è sentita a Roma alle 22.43 è stato individuato a 3 km a nord-est di Colonna, cittadina dei Castelli romani. E' avvenuta a una profondità di 9 Km a circa 18 km dalla Capitale. Il sisma è stato avvertito in tutta la città, soprattutto nei quadranti Est e Sud. La circolazione della metro C è stata temporaneamente interrotta per verifiche e poi riaperta.

La forte scossa è stata avvertita distintamente anche in alcune zone del litorale romano, tra Ostia e Fiumicino. Molte le segnalazioni sui social network ma, per il momento, non sono stati segnalati problemi. Tante le chiamate al Numero di emergenza 112 alla ricerca di informazioni.

Protezione civile: in corso verifiche, al momento no feriti o danni

"In corso le verifiche della #SalaSituazioneItalia. Al momento non risultano feriti e danni": Così su Twitter la Protezione civile.

Il sindaco di Colonna: tanta paura, gente in strada

"Stiamo facendo delle verifiche perché qualche edificio in centro risulta lesionato. Per ora non abbiamo segnalazioni di feriti. C'è stata tanta paura in paese, stanno tutti in strada". Così all'Ansa il sindaco di Colonna, Fausto Giuliani.