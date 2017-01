Curcio: Istituzioni ci sono, attenzione massima La lunga notte del terremoto: decine di scosse tra Lazio e Abruzzo e la neve rallenta i soccorsi Decine di repliche nella notte dopo le quattro forti scosse di terremoto superiori a 5: la prima ieri alle 10:25 a 3 km da Montereale di magnitudo 5.1, la seconda alle ore 11:14 di magnitudo 5.5, la terza alle 11:25 di 5.4. Un'altra alle 14:34 intorno al 5.1. Il Presidente Mattarella: "ancora più determinati ad aiutarli"

