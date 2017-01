Terremoto, sindaco di Campotosto: in atto una frana sul Monte Corno

"Sul Monte Corno c'è una frana in atto. Si deve intervenire subito, altrimenti rischiamo di perdere la frazione di Ortolano". L'allarme del sindaco di Campotosto (L'aquila), Luigi Cannavicci, sul costone che rischia di staccarsi dal monte che si trova sopra Ortolano (1000 metri), frazione del comune di Campotosto (1400 metri), da dove è partita, dopo una scossa di terremoto, la slavina che l'altro due giorni fa ha travolto Enrico de Dominicis, recuperato senza vita oggi. ieri erano stati tratti in salvo in elicottero i 21 abitanti intrappolati nelle case.