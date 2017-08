MONDO

2017/08/18 17:22

La tragedia a Turku Terrore in Finlandia: diverse persone accoltellate, due morti. Ferito e arrestato l'assalitore Al momento l'attacco a Turku "non viene considerato" dalla polizia finlandese come "un attentato terroristico". Così un portavoce della polizia nel corso della conferenza stampa

Finlandia, uomo accoltella passanti a Turku, polizia spara e arresta l'assalitore Sono due le persone accoltellate a morte oggi a Turku, nel sud della Finlandia. Almeno sei i feriti, secondo quanto riferito dalla polizia finlandese e riportato dai media locali. La polizia ha confermato che l'aggressore, arrestato dopo essere stato ferito a una gamba, è di origine straniera, ma non ha confermato la matrice terroristica dell'attacco.



I sei feriti non sarebbero in pericolo di vita

Il primario dell'ospedale centrale della cittadina finlandese ha dichiarato che i pazienti "si trovano in sala operatoria". "Le loro condizioni - ha aggiunto - sembra che si stiano stabilizzando".



Alcuni testimoni citati dalla tv finlandese Yle avevano detto che gli assalitori "erano in tre, correvano in mezzo alla strada e gridavano Allahu Akbar", ma la polizia non conferma la notizia e anzi parla di una persona sola.

