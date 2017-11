Terrorismo: Milano, espulsa giovane egiziana radicalizzata In rete sarebbe stata in contatto con un esponente dell'Isis

La Polizia di Stato ha espulso una 22enne egiziana residente a Milano per motivi legati alla sicurezza nazionale.I poliziotti avevano acquisito la notizia che la 22enne aveva intrapreso da alcuni mesi un deciso percorso di radicalizzazione, manifestando in più occasioni, on line, l'intenzione di recarsi nei 'territori' del Daesh per fornire il suo contributo al jihad. Si tratta di Fatma Ashraf Shawky Fahmy. La donna era in regola con il soggiorno, non svolgeva alcuna attività lavorativa, era priva di precedenti di polizia e abitava con la famiglia."I servizi di appostamento hanno consentito di evidenziare il profondo cambiamento subito dalla giovane in circa 4 anni: all'epoca dell'arrivo in Italia, nel 2013 era occidentalizzata, sia nel vestiario che nel comportamento. Durante il periodo delle attività investigative, la donna indossava il niqab (velo integrale che copre completamente il viso, lasciando solo una fessura per gli occhi, ed il corpo), completo di guanti neri affinché nessuna parte del corpo fosse scoperta", spiegano gli investigatori.In rete sarebbe stata in contatto con un esponente dell'Isis.