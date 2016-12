Terrorismo, Minniti: guardia resta alta ma cittadini si sentano sicuri

Condividi

"Manteniamo sul rischio terrorismo un'altissima guardia, con tutte le agenzie e la risorse in campo per garantire la sicurezza al territorio. Ma questo non deve impedire ai cittadini del nostro Paese di sentirsi sicuri e di trascorrere le festività in tutta tranquillità".Così il ministro dell'Interno Marco Minniti, a margine della sua visita a Norcia. "L'Italia non è mai stata solo un paese di passaggio per i terroristi - ha detto Minniti - e per questo si è sempre fatta opera di prevenzione e repressione. L'arresto di Amri dimostra che il sistema di controllo funziona e che si avvale di professionisti sul campo di grandi competenza e capacità. La formazione del personale è stata fondamentale nella vicenda di Sesto San Giovanni". Minniti ha visitato anche la sede della Tenenza dei Carabinieri di Norcia congratulandosi con tutti i militari per il lavoro svolto nell'emergenza terremoto.Amri, ha poi detto il ministro, "da quando è venuto in Italia si è mosso in maniera solitaria". "Ci sono delle indagini in corso, che valuteremo, d'intesa con la magistratura che sta lavorando molto intensamente con le forze di polizia. Come si vede, e come si è visto in passato, nessun dettaglio viene trascurato: posso veramente garantirlo in piena coscienza a tutti gli italiani", ha concluso Minniti.In campo anche tiratori scelti, pattuglie a cavallo e poliziotti in bicicletta per garantire la sicurezza a Roma durante le iniziative del Capodanno. E' quanto prevede il piano di sicurezza predisposto dal questore Nicolo' D'Angelo e articolato sulle 24 ore. A completare il dispositivo, pattuglie a piedi e della polizia fluviale che sorveglieranno la città navigando sul Tevere. Nel pomeriggio in Questura tavolo tecnico per illustrare i dettagli del piano di sicurezza con la presenza, oltre ai funzionari della polizia, rappresentati dei carabinieri, della Guardia di Finanza, dell'Esercito, del 112 (Numero Unico per le Emergenze) del 118 e di Roma Capitale.