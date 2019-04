Parigi G7, Salvini: in Italia pericolo terrorismo da estremisti islamici

"Il rischio terrorismo in Italia è rappresentato dagli estremisti islamici, visto che i fanatici di destra o sinistra sono marginali e sotto controllo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante la sessione di lavoro su "Stato e gestione della minaccia terroristica", in corso al G7 di Parigi.Salvini ha ricordato che la presenza del Vaticano rappresenta un motivo in più per tenere alta l'attenzione, auspicando una sempre maggiore collaborazione tra i servizi di intelligence dei Paesi: "Quella tra Italia e Francia funziona".Il responsabile del Viminale ha sottolineato che tra gli immigrati in arrivo da Nordafrica e Centrafrica si segnalano soggetti radicalizzati o a rischio radicalizzazione.