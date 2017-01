Palermo Terrorismo, altro tunisino espulso Dopo quello di ieri sospettato di avere collegamenti con l'attentatore di Berlino

Il ministero dell'Interno ha espulso oggi, per motivi di sicurezza, un altro tunisino, dopo quello di ieri sospettato di avere collegamenti con l'attentatore di Berlino, Amri.Si tratta di un cittadino tunisino, 46enne già detenuto presso la casa di reclusione di Augusta (Sr), da dove è stato scarcerato lo scorso 3 gennaio, per essere trasferito al Cie di Caltanissetta. Questa mattina è stato rimpatriato con un volo decollato da Palermo e diretto a Tunisi. Durante la detenzione nel carcere di Augusta, l'uomo aveva manifestato un atteggiamento di aperta opposizione nei confronti del personale della polizia penitenziaria. Il monitoraggio all'interno del carcere, al quale è stato sottoposto, aveva confermato il suo ruolo di leader tra i detenuti di fede islamica e di potenziale radicalizzatore.Salgono così a 136 le espulsioni dal 2015 ad oggi.Il Viminale spiega come "dopo una serie di attente indagini, evidenziate da diverse attività info-investigative, svolte durante il periodo di detenzione, è emersa l'elevata pericolosità sociale dello straniero che, domiciliato a Pachino (Sr), aveva rivestito il ruolo di guida e punto di riferimento per la comunità islamica di Augusta, dove si era evidenziato per i suoi atteggiamenti ultraradicali e per i suoi contatti con altri estremisti".L'uomo è stato tratto in arresto il 13 agosto 2016 dal personale del Commissariato di Pachino in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Siracusa per violazione delle norme sul soggiorno in territorio nazionale.