Terrorismo, diffuso messaggio audio di al-Baghdadi Non è ancora chiaro se la registrazione sia recente

BREAKING: #isis releases speech from leader Abu Bakr al-Baghdadi amid reports of his status (ranging from being in a vegetative state to being killed). I’ll be giving details and analysis in this thread. pic.twitter.com/XgLtjYSk2Y — Rita Katz (@Rita_Katz) 22 agosto 2018

Il sedicente Stato islamico ha diffuso un nuovo audio del suo leader Abu Bakr al-Baghdadi. Lo fa sapere il gruppo Site, che monitora le attività online dei terroristi.La direttrice di Site, Rita Katz, riferisce che il messaggio si intitola 'Give Glad Tidings to the Patient' e dura circa 55 minuti. Non è ancora chiaro se la registrazione sia recente.Sempre secondo Katz, l'ultimo messaggio audio di al-Baghdadi prima di questo risaliva al 28 settembre del 2017 e allora l'autoproclamato 'califfo' invitava i sostenitori dell'Isis in tutto il mondo ad attaccare "i media miscredenti e i quartier generali delle loro guerre ideologiche".Al-Baghdadi invita i suoi sostenitori a proseguire la "jihad". L'audio è stato pubblicato in occasione dell'Eid al-Adha, la festa musulmana del sacrificio che segna la fine dello Hajj, il pellegrinaggio annuale a La Mecca, e giunge in un periodo in cui l'Isis è in forte difficoltà sia in Iraq che in Siria, avendo perso molto del territorio conquistato."L'Isis diffonde un discorso del leader Abu Bakr al-Baghdadi nel mezzo delle notizie sulle sue condizioni (che vanno da quelle secondo cui è in uno stato vegetativo a quelle secondo cui è stato ucciso)", scrive Rita Katz sul suo account Twitter.