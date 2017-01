Immigrazione Terrorismo, espulso un tunisino dal Cie di Torino: possibili contatti con attentatore Berlino L'uomo avrebbe tenuto contatti con un estremista connazionale, membro dell'Isis, a sua volta entrato in collegamento con l'attentatore di Berlino Anis Amri. E' la terza espulsione del 2017

Con provvedimento firmato dal ministro dell'Interno Marco Minniti per motivi di sicurezza dello Stato, è stato espulso dal Cie di Torino un tunisino di 32 anni che, a seguito di indagini svolte dai servizi di sicurezza e di prevenzione, anche in ambito internazionale, avrebbe tenuto contatti con un estremista connazionale, membro dell'Isis, a sua volta entrato in collegamento con l'attentatore di Berlino Anis Amri. Quella di oggi è la terza espulsione del 2017. Salgono così a 135 i soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso espulsi con accompagnamento alla frontiera dal gennaio 2015 ad oggi.Il tunisino, dimorante ad Ancona, informa il Viminale, "era già segnalato per la sua significativa propensione alla violenza e denunciato all'autorità giudiziaria nel marzo 2015 per i reati di rapina e lesioni personali aggravate. Dall'analisi della sua pagina Facebook sono poi emersi contenuti di natura palesemente jihadista, accompagnati da proclami e da immagini inneggianti allo Stato Islamico". Rintracciato presso Falconara Marittima (An) lo scorso 24 dicembre mentre vagava senza fissa dimora, è stato trasferito presso il Cie di Torino ed oggi è stato rimpatriato dalla frontiera aerea di Malpensa con volo diretto a Tunisi.