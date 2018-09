La polemica Terzo Valico, Chiamparino: "Centinaia di posti a rischio" "Il ministro Toninelli blocca finanziamenti già deliberati"

Il presidente della Giunta regionale Piemonte, Chiamparino

"Il ministro Toninelli da 113 giorni non mi risponde, in compenso sembra stia tenendo fermi i finanziamenti già decisi, deliberati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale a luglio per il V lotto dei lavori del Terzo Valico, inseguendo l'araba fenice dell'analisi costi-benefici".Così il presidente della Giunta regionale del Piemonte, Chiamparino."Se questi fondi - aggiunge - non verranno sbloccati, dall'inizio di ottobre i lavori si fermeranno e di qui a fine anno qualche centinaio di lavoratori perderà il posto, senza contare le mancate assunzioni".La ferrovia Tortona/Novi Ligure-Genova, conosciuta anche come Terzo valico dei Giovi, o più semplicemente come Terzo Valico, è una linea ferroviaria in costruzione, finalizzata a creare un collegamento veloce fra Genova e Novi Ligure.