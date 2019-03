Monte Sant'Angelo Teschio umano e minacce di morte a sindaco nel foggiano Minacce anche all'assessore al bilancio Generoso Rignanese. Pierpaolo D'Arienzo è il sindaco eletto all'indomani dello scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose. Inoltre, Monte Sant'Angelo è il Comune protagonista per oltre trent'anni di una faida tra alcune famiglie di allevatori

Condividi

Una busta di plastica contente un teschio umano e due biglietti con minacce di morte indirizzate al sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo d'Arienzo e all'assessore al bilancio Generoso Rignanese è stata ritrovata questa mattina appesa al cancello della delegazione comunale di Macchia - Marina di Monte Sant'Angelo. A fare la scoperta un dipendente comunale che ha immediatamente dato l'allarme ai carabinieri. I militari hanno sequestrato il contenuto della busta. Il sindaco e l'assessore sono stati ascoltati dai carabinieri."Un atto intimidatorio - ha scritto il sindaco sulla sua bacheca facebook - che ci riporta nello sconforto e che prova a seminare paura. È solo con la legalità che si risponde a questi atti vili di chi prova a minare la serenità di un sindaco, di un assessore. A queste persone voglio solo dire: non ci fermerete, noi andiamo avanti nel nostro lavoro; lo dobbiamo a noi stessi, alle nostre famiglie e alla comunità che ci ha dato fiducia. Noi non ci rassegniamo. Noi non ci arrendiamo!". Pierpaolo D'Arienzo è il sindaco eletto all'indomani dello scioglimento del Comune di Monte Sant'Angelo per infiltrazioni mafiose. Inoltre, Monte Sant'Angelo è il Comune garganico protagonista per oltre trent'anni di una faida tra alcune famiglie di allevatori.