Santa Fe Sparatoria in un liceo del Texas: 10 i morti, catturato il killer Le vittime sono 9 studenti e un professore. Trump: "Determinato a fare tutto per fermare le sparatorie". Lo sdegno degli studenti sopravvissuti alla strage nel liceo di Parkland: "Fate qualcosa"

È di 10 morti (9 studenti e un professore) e 10 feriti il bilancio dell'assalto armato in un liceo di Santa Fe, in Texas. Tra i feriti c'è anche un poliziotto. A sparare, un ragazzo di 17 anni, studente della Santa Fe High School, Dimitrios Pagourtzis. Il giovane ha usato armi appartenenti al padre.



Lo studente, ora in arresto, era un giocatore di football della squadra del liceo. E' stato arrestato insieme a un'altra persona. Il killer aveva pianificato di suicidarsi dopo la strage. Lo ha reso noto il governatore del Texas, Greg Abbott, durante una conferenza stampa, precisando che è stato trovato dell'esplosivo nella sua auto e nella sua abitazione.

Quella di oggi è stata la 22esima sparatoria in una scuola statunitense dall'inizio dell'anno ad aver provocato morti o feriti: una media di oltre una sparatoria ogni settimana.

Il tweet del presidente

"Sparatoria in una scuola nel Texas. Le prime notizie non sembrano buone. Dio benedica tutti", è il tweet che ha scritto il presidente americano Donald Trump sull'assalto armato avvenuto nel liceo a Santa Fe, vicino a Houston.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 maggio 2018

"Sono determinato a fare tutto ciò che è in mio potere per fermare le sparatorie", ha quindi dichiarato Trump. Il presidente ha aggiunto che "Sono in corso perquisizioni per verificare la presenza di altri studenti feriti o nascosti nell'istituto e che non ci siano ordigni", ha concluso Trump che ha espresso "condoglianze e preghiere per le vittime".

Sparatoria cominciata dopo una esercitazione ad hoc

Gli spari sono cominciati cinque minuti dopo un'esercitazione anti sparatoria: lo ha raccontato alla Cnn Angelica Martinez, una studentessa della scuola. "La giornata era cominciata normalmente, avevamo finito la prima ora e poi è scattata l'esercitazione anti sparatoria, ma cinque minuti dopo abbiamo sentito dei colpi", ha detto la ragazza. Testimoni hanno poi detto alla Cnn di aver visto un uomo armato entrare in una classe e iniziare a sparare.

Sdegno e dolore sono stati espressi oggi sui social media dagli studenti che sono sopravvissuti alla strage del liceo di Parkland, Florida, il 14 febbraio scorso. "Il mio cuore è così pesante per gli studenti della scuola superiore di Santa Fe. E' un sentimento così familiare che nessuno dovrebbe sperimentare. Sono così dispiaciuto che questa epidemia abbia toccato la vostra città. Parkland sta con voi ora e sempre", ha twittato Jaclyn Corin, una degli studenti che ha preso posizione. La giovane ha criticato anche Trump: "I nostri bambini sono uccisi e voi trattate questo come un gioco. Questa è la 22/ma sparatoria scolastica solo quest'anno. Fate qualcosa".