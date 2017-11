Attacco a Sutherland Springs, vicino a San Antonio Texas, spari in chiesa: 27 morti e 24 feriti. Ucciso l'uomo che ha aperto il fuoco La chiesa presa d'assalto è la First Baptist Church. Sul posto la polizia locale e agenti dell'Fbi

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 novembre 2017

Spari in una chiesa battista a Sutherland Springs, in Texas. Un uomo ha aperto il fuoco sui fedeli che assistevano alla messa. Il bilancio non confermato ha le tragiche dimensioni di una strage: i morti sarebbero 27 e i feriti. L'assalitore, secondo i media locali, è stato ucciso dalla polizia.Un testimone racconta di aver visto un uomo armato entrare nella chiesa First Baptist Church. E altri testimoni citati dalla Cnn hanno riferito di aver udito sparare decine di colpi contro le oltre 50 persone presenti, hanno spiegato alcuni testimoni, secondo i quali il killer ha usato un'arma semi-automatica. Sul posto si sono recate numerose ambulanze, i feriti sono stati portati via anche in elicottero.Dopo aver compiuto la strage, il killer si è dato alla fuga ma al termine di un brevissimo inseguimento è stato ucciso dagli agenti accorsi sul posto.Sutherland Springs si trova a circa 30 km da San Antonio. Sul posto anche gli agenti dell'Fbi.La sparatoria ha avuto luogo poco più di un mese dopo che un un uomo armato a Las Vegas ha aperto il fuoco da una stanza d'albergo contro i partecipanti a un concerto, uccidendo 58 persone e ferendone centinaia."Dio sia con la gente di Sutherland Springs, Texas. L'Fbi e le forze dell'ordine sono scese in campo. Sto monitorando la situazione dal Giappone". Così su Twitter il presidente Donald Trump.