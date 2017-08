MONDO

La tempesta Harvey in Texas Allarme per impianto chimico Arkema, a Houston: Fabbrica allagata e senza elettricità, può esplodere Gli effetti della tempesta Harvey in Texas: il Ceo della società ha spiegato che i dipendenti sono stati evacuati e che è assente "la refrigerazione dei materiali in sito che potrebbero esplodere e causare un grande incendio. L'acqua alta e la mancanza di elettricità non ci danno modo di prevenirlo"

Harvey flagella il Texas: almeno cinque morti, chiuso l'aeroporto di Houston L'uragano Harvey si abbatte sul Texas: proclamato lo stato di emergenza. Una vittima Condividi Morte e devastazione. La tempesta Harvey sta facendo più danni di Katrina, con l'aggravante che questa volta è stato colpito uno dei gangli industriali degli Stati Uniti, l'oil district di Houston dove si concentra una fetta preponderante della produzione petrolifera americana. E all'impatto economico si aggiunge ora l'impatto ambientale, con rischi enormi di contaminazione e di incidenti gravi anche per la salute dei cittadini del Texas



Una bomba innescata alle porte di Houston

Gli operatori di una centrale chimica vicino a Houston hanno lanciato l'allarme sulla possibilità che si verifichi un'esplosione di grandi dimensioni a causa dei danni arrecati dalle inondazioni seguite alla tempesta tropicale Harvey che ha devastato il Texas. Come misura precauzionale è stata ordinata l'evacuazione di un'area di tre chilometri intorno alla centrale che produce perossido organico nella Contea di Harris, di proprietà della società francese Arkema.







Il presidente e Ceo della società, Rich Rowe, ha spiegato in una nota che i dipendenti sono stati evacuati e che è assente "la refrigerazione dei materiali in sito che potrebbero esplodere e causare un grande incendio. L'acqua alta e la mancanza di elettricità non ci danno modo di prevenirlo".



Governatore Texas: molto peggiore di Katrina e Sandy

"Molto peggiore" di Katrina, nel 2015, e Sandy nel 2012. Così il governatore Abbott ha descritto la portata dell'uragano. E se il presidente Donald Trump ha parlato ieri del "disastro più costoso" della storia Usa, il capo economista di Moody's Analytics, Mark Zandi, ha stimato danni fino a 75 miliardi di dollari, di cui tra 6 e 10 miliardi in attività economica nella regione, pari a circa un punto percentuale di Pil. Una stima preliminare simile è stata diffusa da Enki Research che indica danni compresi tra 48 e 75 miliardi di dollari.



