Il disastro negli Stati Uniti Il Texas sotto la furia di Harvey, nono peggior disastro dal 1900. Il Governatore: Peggio di Katrina E' salito ad almeno 35 morti il bilancio delle vittime, secondo la Cnn. Ma vaste aree sono ancora allagate e si teme ora anche per la tenuta degli impianti chimici. E se a Houston ieri e' spuntato qualche raggio di sole per la prima volta da quasi una settimana, la tempesta continua la sua marcia verso Est

Morte e devastazione. La tempesta Harvey sta facendo più danni di Katrina, con l'aggravante che questa volta è stato colpito uno dei gangli industriali degli Stati Uniti, l'oil district di Houston dove si concentra una fetta preponderante della produzione petrolifera americana. E all'impatto economico si aggiunge ora l'impatto ambientale, con rischi enormi di contaminazione e di incidenti gravi anche per la salute dei cittadini del Texas.E' salito ad almeno 35 morti il bilancio delle vittime, secondo la Cnn. E se a Houston ieri e' spuntato qualche raggio di sole per la prima volta da quasi una settimana, la tempesta continua la sua marcia verso Est, verso la Louisiana, provocando allagamenti e devastazione. A Beaumont e Port Arthur, a poco piu' di cento chilometri a Est di Houston, sono caduti 60 centimetri di pioggia in sole 24 ore.La Fema (Federal Emergency Management Agency), la protezione civile americana e' ricorsa ad elicotteri militari per portare cibo e acqua alle persone che non sono riuscite ad evacuare. "Ci sono ancora molte zone non accessibili via terra e dobbiamo portare ai sopravvissuti aiuti di cruciale importanza", ha spiegato una portavoce della Fema. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha annunciato il dispiegamento immediato di altre Guardie Nazionali, portando il totale a 24.000, compresi 10.000 uomini provenienti da altri stati.I danni causati in Texas dall'uragano Harvey sono pari a 58 miliardi di dollari (49 miliardi di euro) il 90% dei quali dovuti alle inondazioni. E' la stima del Centro gestione disastri e riduzione dei rischi con base a Karlsruhe, in Germania. Se la stima dovesse essere confermata, si tratterebbe del nono peggior disastro naturale nel mondo dal 1900.Sono 45.700 le case allagate dall'uragano Harvey che ha messo in ginocchio il Texas e la città di Houston in particolare, di cui oltre mille andate completamente distrutte. Lo ha reso noto il Texas Department of Public Safety, precisando che 17.000 abitazioni hanno subito gravi danni.La devastante tempesta ha battuto il record degli Usa continentali con 132 centimetri di pioggia caduti rilevati a Cedar Bayou, a est di Houston. Ed ora minaccia la Louisiana. Lo Stato è in ginocchio: circa 20 ospedali e 20 case di riposo sono stati chiusi, il tetto di una cisterna dell'impianto di raffinazione di Baytown della Exxon Mobil è collassato, alimentando i timori sul rilascio di pericolosi agenti inquinanti. Su tetti delle case si vedono ancora lenzuola bianche con la scritta HELP, qualcuno ha cominciato a ripulire la propria abitazione e lungo le strade, a Houston, c'è un'impressionante sequenza di mobili, materassi, tappeti, indumenti. Molti negozi sono ancora chiusi mentre i collegamenti aerei con Houston dovrebbero riprendere oggi, così come l'arrivo di rifornimenti.Gli operatori di una centrale chimica vicino a Houston hanno lanciato l'allarme sulla possibilità che si verifichi un'esplosione di grandi dimensioni a causa dei danni arrecati dalle inondazioni seguite alla tempesta tropicale Harvey che ha devastato il Texas. Come misura precauzionale è stata ordinata l'evacuazione di un'area di tre chilometri intorno alla centrale che produce perossido organico nella Contea di Harris, di proprietà della società francese Arkema. Il presidente e Ceo della società, Rich Rowe, ha spiegato in una nota che i dipendenti sono stati evacuati e che è assente "la refrigerazione dei materiali in sito che potrebbero esplodere e causare un grande incendio. L'acqua alta e la mancanza di elettricità non ci danno modo di prevenirlo".Alle 16 (le 23 di ieri in Italia) gli aeroporti di Houston (Texas) - il George Bush Intercontinental Airport e l'Hobby Airport - riaprono i battenti ma i servizi saranno limitati. Avevano chiuso domenica scorsa a causa degli allagamenti provocati da Harvey. E' quanto hanno comunicato i due scali. "Solo coloro in possesso di un biglietto per un volo confermato dovrebbero venire in aeroporto", hanno scritto su Facebook i due aeroporti.Il sindaco di Houston, Sylvester Turner, ha imposto il coprifuoco nella quarta città degli Stati Uniti, per evitare atti di sciacallaggio nelle case lasciate vuote in seguito alle devastanti inondazioni. Il coprifuoco sarà in vigore a tempo indefinito dalle 24 alle 5 del mattino locali, tutti i giorni. Servirà a "prevenire furti" in tutte le strutture evacuate."Molto peggiore" di Katrina, nel 2015, e Sandy nel 2012. Così il governatore Abbott ha descritto la portata dell'uragano. E se il presidente Donald Trump ha parlato ieri del "disastro più costoso" della storia Usa, il capo economista di Moody's Analytics, Mark Zandi, ha stimato danni fino a 75 miliardi di dollari, di cui tra 6 e 10 miliardi in attività economica nella regione, pari a circa un punto percentuale di Pil. Una stima preliminare simile è stata diffusa da Enki Research che indica danni compresi tra 48 e 75 miliardi di dollari.Un'altra minaccia potrebbe essere in arrivo. Nel mezzo dell'Oceano Atlantico si è infatti formata una tempesta tropicale, Irma, che potrebbe trasformarsi in uragano preoccupando nuovamente gli Stati Uniti già alle prese con un disastro naturale che potrebbe provocare danni record: l'uragano Harvey ha colpito il Texas venerdì scorso per poi diventare tempesta tropicale, che ieri si è abbattura sulla Louisiana. A riferirlo è il National Hurricane Center, il centro nazionale Usa sugli uragani, il quale sottolinea che per il momento non ci sono minacce effettive su suolo americano anche se è troppo presto per sapere che direzione Irma prenderà. Nel tardo pomeriggio americano di ieri, la tempesta si trovava a poco più di 4.828 km di distanza da Miami (Florida). Secondo i meteorologi, il fenomeno atmosferico dovrebbe intensificarsi fino a diventare un vero e proprio uragano entro la fine della settimana, con venti che raggiungeranno i 120 chilometri orari, il limite che demarca una tempesta da un uragano.Si mobilitano anche le star per le vittime dell'uragano Harvey, con donazioni che hanno raggiunto almeno 10 milioni di dollari. Il record di generosita' e della star hollywoodiana Sandra Bullock con una donazione da un milione di dollari alla Croce Rossa. Kevin Hart, tra i primi a farsi avanti, ha postato un video su Instagram, impegnandosi a donare 25.000 dollari e invitando gli amici, compresi Beyonce', Jerry Seinfeld e Chris Rock a fare lo stesso, sempre a favore della Croce Rossa. Tra gli altri, il rapper Chris Brown ha donato 100.000 dollari ma non alla Croce Rossa, perche' non lo convince, ha dichiarato su Twitter, bensi' "alla gente". L'attore Nicki Minaj si e' fatto avanti con 25.000 dollari cosi' come Ellen DeGeneres, mentre il clan Kardashian-Jenner ha firmato un assegno da 500.000 dollari. Le squadre di basket e di baseball di Houston, rispettivamente i Rockets e gli Astros, hanno messo sul piatto degli aiuti 4 milioni di dollari per la loro citta'.