Innovazione Rai Nuova grafica per la TGR Rai. Si parte da Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Puglia Il nuovo progetto preserva i contenuti televisivi a cui gli utenti sono abituati e li valorizza grazie alla nuova offerta multipiattaforma e multidevice: dei Tg e dei Gr regionali si potrà fruire dove si vuole, quando si vuole

Oggi nuovo look per i primi siti web delle redazioni locali della Tgr. Si parte con Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Puglia e le redazioni italiana e slovena. Questa sarà solo la prima tappa di un processo di trasformazione digitale che si completerà con il rinnovamento di tutti i siti e le pagine social delle redazioni locali.A settembre si aggiungeranno altre 6 redazioni e dalla prossima primavera le 24 redazioni italiane esistenti saranno tutte allineate, con l'obiettivo di migliorare e offrire un servizio informativo sempre più completo e più vicino ai cittadini.Il nuovo progetto preserva i contenuti televisivi a cui gli utenti sono abituati e li valorizza grazie alla nuova offerta multipiattaforma e multidevice: dei Tg e dei Gr regionali si potrà fruire dove si vuole, quando si vuole.Un network di 24 redazioni per un racconto organico dell'Italia e delle sue specificità territoriali. Il potenziamento dell'offerta informativa online riguarderà anche le minoranze linguistiche del Paese, con siti specifici per i residenti di lingua slovena, tedesca e ladina.Articoli di approfondimento, contributi audio e video, photogallery: contenuti specifici per i siti delle redazioni e per i loro profili social che rilanciano l'offerta informativa e creano una porta di accesso alla propria Regione completa, sempre aggiornata e veloce da consultare. Inoltre, le notizie non saranno 'geoprotette' e quindi potranno essere consultate anche dall'estero. I nuovi siti funzioneranno agilmente anche tramite smartphone e tablet e consentiranno una connessione anche con i profili social media delle rispettive Regioni.