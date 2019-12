Musicista nel mistero Tha Supreme, il rapper dei record che da Fiumicino ha conquistato il Web A 18 anni il rapper e producer ha pubblicato l'album italiano più ascoltato di sempre nelle prime 24 ore. Descrive il disagio giovanile adolescenziale con una voce hip hop

di Tiziana Di Giovannandrea La sua forza sta nel non apparire mai, nell'essere schivo e parco, non rilascia interviste vivendo nel silenzio e per la sua musica. Vive a Fiumicino, vicino Roma dove è nato nel marzo del 2001. I suoi singoli sono divenuti subito conosciutissimi tra i giovanissimi per le tematiche affrontate e per i video a cartoni animati dove il protagonista è il suo avatar.È sconosciuto e misterioso, al secolo Davide Mattei, ma ha saputo egregiamente sintetizzare il disagio dell'età adolescenziale ed in breve divenire l'idolo assoluto dei teenager.Il giovane artista racconta il fenomeno dell'di vari tipi da parte dei giovani e dei giovanissimi. Le cronache quotidianamente confermano come la dipendenza da alcool e droga si sia abbassata vertiginosamente per i ragazzi e ragazze all'età di 12 anni e delle conseguenze disastrose di ciò per le nuove generazioni.usa un apparente linguaggio incomprensibile, ad orecchie non aduse, fatto dall'attuale slang utilizzato dai giovani frammisto ad italiano, inglese, tedesco. Nel suo album di debutto '23 6451' (tradotto Le Basi, il codice tipico della sua musica) ed in specie nel singolo 'Blunt7 a Swishland' illustra uno spaccato di vita dei giovanissimi e descrive la voglia di autodistruzione degli adolescenti generata da una sensazione di abbandono: non merito l’attenzione degli altri, della famiglia e della scuola e allora mi rifugio in un mondo anestetizzato dopo essermi stordito, di tanta roba.Il rapper elenca i tipi di droga attualmente più in voga ed utilizzati dai giovani: le "tic tac, le prendo dal mattino", "Già dal mattino, yah, tanto già non dormivo" facendo riferimento all'uso dei ragazzi e delle ragazze delle pastiglie di stupefacenti che vengono conservate e riposte nelle scatolette delle famose mentine TicTac.Sta di fatto che nelle prime 24 ore dal debutto del suo primo albumha sbaragliato tutti e tutte le classifiche delle piattaforme digitali: ha raggiunto oltre 13 milioni di stream, 7 tracce si sono piazzate nella chart Top 200 Global di Spotify e tutti i 20 brani dell'album '23 6451' si sono posizionati nelle prime 21 posizioni della Top 50 Italia.L'album ha subito attirato l'attenzione della critica e del pubblico con una campagna pubblicitaria molto particolare. Sono apparse due statue del suo avatar nelle Stazioni di Roma Termini e di Milano Centrale.La svolta nella sua carriera è arrivata a 16 anni quando ha prodotto il beatmaking (base musicale) di 'Perdonami' di, collaborando con lacasa discografica fondata daSalmo specializzata in musica Hip hop con sede a Milano. Inoltre prima del suo strepitoso esordio Tha Sup ha prodotto singoli per(sua sorella, nome anagrammato del vero Sara Mattei),, collaborando con. Il suo album d'esordio edito da Sony vede la partecipazione di artisti di primo piano comeDi certo Tha Supreme nel panorama musicale italiano ha creato una dicotomia netta: o è bianco o è nero, non ci sono le mezze misure. I critici musicali si sono divisi su di lui:o si ama o si odia, null'altro si può fare.