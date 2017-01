Saranno espulsi Thailandia: 7 mesi e condizionale ai due italiani condannati per vilipendio bandiera

È di sette mesi con la condizionale, e successiva espulsione, la pena emessa da un tribunale locale nei confronti dei due giovanissimi altoatesini colpevoli di aver strappato e gettato a terra alcune bandiere thailandesi durante il loro soggiorno a Krabi, nel sud del paese.Gamper (20 anni) e Gerstgrasser (18) sono in buone condizioni di salute e hanno accolto la sentenza relativamente leggera con sollievo, ha appreso l'ambasciata italiana a Bangkok.Nei prossimi giorni, come previsto dall'iter di espulsione, i due saranno consegnati alla polizia dell'Immigrazione e trasferiti nella capitale, dove rimarranno in cella fino al momento del rimpatrio.