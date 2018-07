La storia Thailandia, anche i tecnici di Elon Musk in campo per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta Si tratta di tecnici dell'azienda The Boring Company, specializzata nella costruzione di tunnel innovativi, e della compagnia spaziale SpaceX. Il loro arrivo nella zona della grotta e' previsto per domani per valutare la possibilita' di realizzare una galleria per accedere alla cavita' o addirittura "un tunnel d'aria" sott'acqua per permettere ai bambini di essere salvati in sicurezza

Condividi

Il pioniere dell'auto elettrica nonché profeta dei viaggi spaziali a portata di tutti scende in campo per cercare di salvare i ragazzi thailandesi da due settimane intrappolati sotto terra. Elon Musk ha messo a disposizione del governo thailandese i suoi ingegneri per tirare fuori dalla grotta di Tham Luang i 12 giovani calciatori intrappolati con il loro allenatore.



Si tratta di tecnici dell'azienda The Boring Company, specializzata nella costruzione di tunnel innovativi, e della compagnia spaziale SpaceX. Il loro arrivo nella zona della grotta e' previsto per domani per valutare la possibilita' di realizzare una galleria per accedere alla cavita' o addirittura "un tunnel d'aria" sott'acqua per permettere ai bambini di essere salvati in sicurezza.



La Boring Company e' attualmente impegnata nella costruzione di alcuni tunnel a Los Angeles ed e' dotata di macchinari straordinari per perforare il suolo. "Siamo in contatto con il governo thailandese per vedere come possiamo aiutare, e stiamo mandando oggi persone della SpaceX/Boring Company dagli Stati Uniti alla Thailandia per offrire sostegno sul campo", ha confermato alla Bbc un portavoce della compagnia.



"Una volta stabilito cio' che e' davvero utile da inviare o fare, lo faremo. Stiamo ricevendo feedback e indicazioni dalle persone presenti a Chiang Rai per stabilire il modo migliore per assisterli", ha aggiunto.



Secondo il 47enne magnate visionario e pioniere del turismo spaziale, SpaceX e The Boring Company hanno "macchinari avanzati per scavare buche" e una tecnologia in grado di "creare un tunnel d'aria sott'acqua" per far attraversare i bambini in sicurezza.



La situazione rischia di precipitare

Sul terreno intanto la situazione si fa sempre più complessa. Mentre emergono nuove speranze di raggiungere i ragazzi intrappolati con un percorso alternativo alla pericolosa via subacquee (gli scavatori pensano di aver individuato nella grotta di Tham Luang un cunicolo largo circa un metro che conduce a circa 150-200 metri dal punto dove si trovano) l'ossigeno sta calando sotto i livelli di guardia: "La situazione e' peggiorata, l'ossigeno è in calo e potrebbe iniziare a piovere di nuovo: bisogna fare in fretta". L'allarme arriva dai soccoritori, citati dai media locali. Il livello dell'ossigeno nella grotta dove sono intrappolati i 12 ragazzi thailandesi con il loro allenatore è sceso al 15%, ben sotto al valore normale del 21%.