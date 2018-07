I soccorsi nella grotta Thailandia, falliti i tentativi di trivellare il cunicolo Guardian: le uniche vie d'uscita restano le gallerie

I tentativi di trivellare il cunicolo a circa 200 metri dai ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang sono falliti. Lo scrive l'inviato del Guardian nel luogo dell'incidente.



A questo punto le uniche vie d'uscite restano le gallerie, in parte allagate, della grotta.



I 12 ragazzi verrano tirati fuori dal punto in cui vi fecero ingresso, ma questo accadrà quando "il rischio sarà minimo" e certamente non nella giornata di oggi, poiché per il momento, quando è mezzanotte nel paese asiatico, "i subacquei non possono immergersi". I ragazzi "sono entrati da quell'entrata e da lì usciranno", ha detto il governatore di Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, nel corso di una conferenza stampa. "I ragazzi, che hanno imparato a immergersi, stanno bene", ha aggiunto il governatore, riferendo quanto riportato dai subacquei che "sono ritornati dalla grotta alle nove della sera".



"Se piove - ha aggiunto il governatore secondo quanto riferisce il twitter di Jacob Goldberg, citato dl Guardian - e la situazione dovesse peggiorare, cercheremo di tirarli fuori". Quanto all'avvio delle operazioni, il governatore ha spiegato che "bisogna mettere a punto il "miglior piano" realizzabile.



In precedenza, era stato annunciato che la missione per il salvataggio dei ragazzi rimasti intrappolati nella grotta sarebbe iniziata a breve. Lo aveva detto al sito di informazione Hln.be un soccorritore belga, subacqueo. "E una corsa contro il tempo, perché domenica è prevista pioggia", ha affermato Ben Reymenants.



Era stato individuato nella grotta il cunicolo largo circa un metro che conduce a circa 150-200 metri dal punto dove si trovano i ragazzi. A riportare la notizia il quotidiano online Khao Sod English. Finora si riteneva che si trovassero ad almeno 800-1000 metri sotto la montagna.



Bisogna fare in fretta. Ossigeno in calo

"La situazione è peggiorata, l'ossigeno è in calo e potrebbe iniziare a piovere di nuovo: bisogna fare in fretta". L'allarme arriva dai soccoritori, citati dai media locali. Il livello dell'ossigeno nella grotta dove sono intrappolati i 12 ragazzi thailandesi con il loro allenatore è sceso al 15%, ben sotto al valore normale del 21%. Lo hanno annunciato i responsabili delle operazioni di soccorso, senza specificare quanta autonomia di respirazione abbia il gruppo intrappolato circa quattro chilometri all'interno. Si continua intanto a lavorare senza sosta nella posa di un tubo lungo, quasi cinque chilometri, che possa immettere ossigeno nella cavità dove sono prigionieri i giovani calciatori.



Morto uno dei soccorritori

Stamattina uno dei Navy Seals thailandesi impegnato nelle operazioni dei 12 ragazzi nella grotta di Tham Luang è morto per mancanza di ossigeno. Lo ha annunciato il portavoce delle operazioni di soccorso. L'uomo, che aveva 38 anni, ha perso conoscenza sulla via del ritorno, e i tentativi di farlo rianimare sono falliti.







I sommozzatori entrano nella grotta





Le condizioni dei ragazzi sono migliorate rispetto a quelle in cui sono stati trovati lunedì sera, ma ovviamente rimangono deboli, come evidente dai video diffusi dai Navy Seal thailandesi che hanno fornito loro cibo, cure mediche e supporto psicologico. Pianificare il recupero è un'odissea logistica: tra l'entrata della grotta e la sponda fangosa dove il gruppo è bloccato dal 23 giugno ci vogliono quasi sei ore, ovviamente da raddoppiare considerando il ritorno. E con i ragazzi a rimorchio e il bisogno di far loro riprendere fiato, i tempi si allungherebbero ancora. Senza considerare che potrebbero essere colti da crisi di panico che metterebbero a rischio non solo la loro vita ma anche quella dei soccorritori. Un miglioramento significativo è stato segnalato nel primo chilometro e mezzo della grotta, dove l'acqua scesa a un livello che rende il tratto percorribile a piedi. Ma la parte più in profondità, lunga oltre due chilometri, è ancora largamente impraticabile, con tortuosi cunicoli ancora sommersi in alcuni casi fino al soffitto, e almeno una caverna dove è necessario immergersi e nuotare nell'acqua fangosa.



