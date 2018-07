I soccorsi in Thailandia Scende il livello dell'acqua nella grotta, speranza per i ragazzi. Ma stanno arrivando altre piogge Il governatore della provincia di Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, ha detto che e' una 'corsa contro il tempo' e che stanno valutando i rischi dell'operazione, considerato anche che nel week-end sono previste forti precipitazioni monsoniche. "Non possiamo confermare quando accadra'. Ma faremo in modo che i bambini siano al 100 per cento al sicuro" durante la missione, ha detto in una conferenza stampa il governatore della provincia dove si trova la grotta"

Si alternano momenti di sconforto e fasi di di speranza nel dramma che in queste ore sta tenendo in tensione l'intera Thalandia. Sono moltissime le incognite che gravano sul salvataggio dei ragazzi della grotta e l'arrivo di una nuova ondata di maltempo potrebbe ulterioremente ostacolare i piani. Ma in questo momento le autorità fanno filtrare qualche ottimismo.



L'acqua è scesa, a tratti si può camminare

Le squadre di soccorso, al lavoro nella grotta in Thailandia dove dodici bambini e un adulto sono intrappolati dal 23 giugno, stanno valutando il calo dei livelli dell'acqua interna e questo li potrebbe indurre ad accelerare il salvataggio del gruppo.



Le autorita' hanno annunciato di aver ridotto il livello di acqua nella prima sezione della grotta -un tratto di un chilometro e mezzo dall'ingresso fino a un punto che chiamano 'camera tre' - del 40%: ora e' possibile camminare attraverso il lungo tratto (i ragazzi infatti non sanno nuotare). I



l governatore della provincia di Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, ha detto che e' una 'corsa contro il tempo' e che stanno valutando i rischi dell'operazione, considerato anche che nel week-end sono previste forti precipitazioni monsoniche. "Non possiamo confermare quando accadra'. Ma faremo in modo che i bambini siano al 100 per cento al sicuro" durante la missione, ha detto in una conferenza stampa il governatore della provincia dove si trova la grotta."



Se il rischio e' inferiore al 10 per cento, andremo avanti", ha aggiunto a sua volta una delle responsabili delle operazioni.L'operazione si svolgera' in maniera graduale, portando all'esterno prima i ragazzini nelle migliori condizioni sia fisiche che psicologiche.



Intanto circa 20 pompe di drenaggio lavorano senza sosta e continuano a estrarre circa 10 mila litri all'ora, il che si traduce in una diminuzione costante anche se infinitesimale (circa un centimetro) del livello delle acque.



L'inviata di Rainews24 a Tham Luang

Rainews24 sta raccontando in diretta le fasi del salvataggio con l'inviata, Laura Tangherlini









L'allenatore offre tutto il cibo ai ragazzi

Tra i ragazzi intrappolati nella grotta di Chiang Rai, in Thailandia, il piu' debole e' Ekapol Chanthawong, l'allenatore della squadra considerato dai media il responsabile di quanto accaduto (e per questo potrebbe essere incriminato", poiche' avrebbe dovuto evitare che 11 giorni fa si infilassero nel labirinto. In realta' i ragazzi lo amano, e, secondo un soccorritore della forze speciali della marina "Aek" (questo, il nomignolo con cui lo chiamano), ha dato loro in questi giorni tutto che aveva, tenendo quasi nulla per se' in cibo e acqua. Lo riporta il sito 'Sanook' - citato dalla corrispondente dell'agenzia di stampa tedesca Dpa, Hathai Pia - Aek, inoltre, avrebbe vietato ai ragazzi di non bere acqua sporca accumulata a terra, inquinata dai monsoni, e di raccogliere, invece, quella che penetrava dall'alto.





La salvezza in 7 passaggi