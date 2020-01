Singolare manifestazione Thailandia, ancora proteste contro il governo sostenuto dai militari Almeno 10.000 persone hanno partecipato in tutto il Paese alle corse organizzate contro il regime politico

di Tiziana Di Giovannandrea Migliaia di persone hanno preso parte a corse nei parchi in tutta la Thailandia per protestare contro il governo sostenuto dai militari e chiedere maggiore libertà politica.Resta quindi incandescente la situazione politica thailandese. Almeno 10.000 oppositori si sono iscritti alla 'corsa contro la dittatura' a Bangkok svoltosi in un parco nel Nord della capitale.In contemporanea in risposta all'opposizione circa 3.000 thailandesi hanno messo il loro nome per un evento simile in un altro parco di Bangkok a sostegno di Prayuth Chan-Ocha, al potere dal golpe del 2014 e riconfermato in carica a seguito di controverse elezioni svoltesi nel 2018.La notizia è stata riportata dal Bangkok Post che cita numeri forniti dalla Polizia e dagli organizzatori. Inizialmente la manifestazione è stata chiamata 'corsa contro la dittatura' e poi è stata ribattezzata 'corsa per far sloggiare 'zio' (il soprannome di Prayuth). L'iniziativa si è svolta in un clima pacifico.Secondo gli organizzatori diversi eventi similari, che si sono svolti in altre province, sono stati bloccati.La corsa anti -Prayuth è la seconda manifestazione di piazza indetta per esprimere il dissenso contro il governo dopo un flash mob, il 14 dicembre scorso, in centro città per protestare contro il probabile scioglimento del 'Partito del Futuro Nuovo' fondato dal magnate Thanatorn Juangroongruangkit.La Thailandia è stata colpita dall'instabilità politica per anni, in gran parte una battaglia tra i sostenitori dell'esercito e l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra. L'esercito del Paese ha una storia di interventi in politica e ha preso il potere 12 volte dalla fine della monarchia assoluta nel 1932. Prayuth, un generale in pensione, ha guidato il colpo di Stato militare che ha rimosso la sorella di Thaksin Yingluck nel 2014.