Giorni o mesi per portarli fuori. I ragazzi della grotta saranno sfamati e addestrati ad immersione

Un lieto fine insperato. Ma dopo l'esplosione di gioia subentra la consapevolezza che la sfida per salvare i ragazzi di Tham Luang è ancora lunga e tutt'altro che facile: potrebbero volerci giorni, se non addirittura settimane o mesi per portare i ragazzi fuori dal budello invaso dalle acque, dicono ora le autorità.



Ragazzi vivi. E affamati

"Che giorno è oggi? Mangiare, mangiare. abbiamo fame": È quanto hanno detto per prima cosa ai soccorritori i 12 giovanissimi calciatori thailandesi ritrovati vivi ieri sera nella grotta Tham Luang, nell'estremo nord del paese, dove erano dispersi dal 23 giugno. Nelle immagini, riprese da uno dei due speleologi britannici che per primi hanno trovato il gruppo in vita assieme al loro allenatore, alcuni ragazzini rispondono in inglese elementare alle domande dei soccorritori. "Quanti siete?", hanno chiesto i due britannici. alla risposta "tredici", i soccorritori hanno gioito dicendo "eccellente!". Un altro dei ragazzini ha poi chiesto ai loro salvatori da quale paese venissero. Subito sono seguite domande su quando sarebbero tratti in salvo. "Non oggi, siamo solo in due. ma molti altri stanno arrivando", hanno risposto i due speleologi.









L'annuncio e l'esplosione di gioia

Tutto il Paese festeggia il lieto fine della vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di persone. I ragazzi, tra gli 11 e i 16 anni, sono stati trovati dai sommozzatori poco oltre la "spiaggia di Pattaya", l'area ritenuta essere il loro rifugio. Si erano avventurati li' la sera del 23 giugno. "La spiaggia di Pattaya e' stata inondata, ma li abbiamo trovati a 300-400 metri di distanza", ha detto il governatore della provincia di Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, tra le grida dei famigliari e giornalisti.



4 chilometri dalla salvezza

I soccorritori rimarranno nella grotta con loro finche' non saranno in grado di percorrere i quasi quattro chilometri che li separano dall'uscita, in parte allagati. "Porteremo loro del cibo, ma non siamo sicuri che possano mangiare perche' non hanno mangiato per molto tempo", ha aggiunto il governatore. Saranno inoltre raggiunti anche da un medico che valutera' le loro condizioni fisiche. Nelle prime immagini trasmesse sono apparsi molto magri, sono sopravvissuti bevendo acqua piovana che gocciolava nella grotta.



Cibo per 4 mesi. E addestramento all'immersione

Un'indicazione su quanto complessa possa essere l'operazione di salvataggio arriva dalle scorte alimentari che l'esercito di Bangkok sta stoccando per i ragazzi. Gli studenti riceveranno cibo per quattro mesi mentre si prepareranno all'immersione che permetterà loro di uscire. Lo riferisce l'esercito mentre, dopo giorni di ricerche, ora si pensa a come liberare i tredici e farli evacuare dal complesso sistema sotterraneo. Cibo e forniture mediche, compresi gel ad alto contenuto calorico e paracetamolo, sono già stati forniti al gruppo oggi. "Invieremo altro cibo per permettere loro di resistere almeno quattro mesi e li addestreremo ad immergersi mentre continuiamo a scaricare l'acqua", ha detto il capitano della Marina Anand Surawan.