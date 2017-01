Rischiavano 2 anni di galera Thailandia: scarcerati i due italiani che hanno strappato bandiere nazionali, saranno espulsi Condannati a una pena pecuniaria

Sono stati scarcerati i due giovani italiani arrestati in Thailandia per aver avere strappato alcune bandiere nazionali. Tobias Gamper e Ian Gerstgrasser sono stati processati stamani e condannati a una pena pecuniaria. Come ha riferito il senatore Svp Karl Zeller, che è in contatto con la Farnesina, i due ragazzi sono ancora sotto sorveglianza della polizia. Si sta predisponendo il loro trasferimento nella capitale Bangkok, da dove saranno espulsi.I due giovani turisti altoatesini di 20 e 18 anni erano stati arrestati ieri a Krabi, nel sud della Thailandia, per aver strappato e gettato a terra alcune bandiere thailandesi, un reato che poteva costare loro fino a due anni di carcere.I giovani erano stati ripresi da telecamere di sicurezza e il video è statodai media locali.Entrambi di Naturno, paese della Val Venosta nei pressi di Merano, i due si sono scusati in lingua inglese davanti ai poliziotti che li hanno arrestati. In un filmato, presumibilmente registrato da un poliziotto di Krabi, si vedono i due altoatesini con le mani giunte in segno di scusa. "Siamo dispiaciuti e non volevamo essere offensivi. Siamo di un altro Paese e nel nostro la bandiera non è così importante. Eravamo molto, molto ubriachi". Il giudice potrebbe anche decidere di graziarli.