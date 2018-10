Discorso in Parlamento Theresa May: l'accordo sulla Brexit è pronto al 95% Ma sull'Irlanda del Nord la premier britannica ribadisce le sue riserve

L'accordo di separazione dall'Unione europea è fatto "al 95%". Lo assicura la premier Theresa May aggiornando i Comuni dopo l'ultimo vertice europeo, ma ribadendo che il nodo del confine in Irlanda resta per ora irrisolto. E che il suo governo rifiuta ogni proposta europea di backstop (meccanismo di garanzia dello status quo) destinata a creare uno status doganale diverso fra Irlanda del Nord e resto del Regno. "Non credo che un primo ministro britannico lo possa accettare, e certo non io", taglia corto May al riguardo.Un'eventuale proroga della transizione post Brexit fra Regno Unito e Ue è un'opzione "alternativa" al backstop sull'Irlanda del Nord, ha spiegato ai Comuni la premier britannica. May ha precisato di non aver chiesto questa estensione, di non volerla e di non essersi "impegnata" in questa direzione, ma di considerarla come un'ipotesi sul tavolo solo nel caso sia la condizione per dare più tempo ai negoziati per arrivare a un accordo sulle relazioni future evitando il meccanismo di garanzia del backstop. Un accordo che il governo di Londra confida possa sancire la nascita di uno "spazio doganale" comune fra Ue e l'intero Regno, senza distinzioni fra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna.The Times scrive intanto che oltre 40 euroscettici conservatori sono pronti a opporsi mercoledì al governo, presentando emendamenti ad una legge che secondo la May dovrebbe impedire all'Irlanda del Nord di avere un regime doganale diverso dal resto del Regno. Anche il partito protestante nordirlandese Dup, i cui dieci deputati sostengono il governo di minoranza dei conservatori, sarebbero pronti ad appoggiare i ribelli. Intanto, a riprova del clima teso, fanno scandalo le parole di un anonimo deputato tory riferite alla May e riportate dal Sunday Times: "Si avvicina il momento in cui il coltello le verrà piantato e rigirato in fronte. Sarà presto morta". Parole che per la loro violenza sono state oggi condannate da diversi politici.