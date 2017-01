La Gran Bretagna lascia l'Unione europea Media Gb: Theresa May opta per una "hard" Brexit. Il Regno verso l'uscita dal mercato unico No a un'adesione "parziale" all'Unione Europea, nessuna soluzione "mezzo dentro, mezzo fuori". E' la formula che la premier britannica Theresa May ha scelto per il suo intervento sul piano per la Brexit. Il piano prevede in tutto 12 punti negoziali, fra i più importanti il controllo sull'immigrazione

Condividi

Una "hard" Brexit su posizioni molto nette. E' quella che è pronta ad annunciare, secondo i media del Regno Unito, la premier britannica Theresa May nel suo atteso discorso di oggi sul piano che Londra intende adottare nei negoziati con Bruxelles. E appare ormai inevitabile, come sottolinea il Guardian, la rinuncia della Gran Bretagna al suo accesso al mercato unico europeo per poter dare priorità al controllo sull'immigrazione.

Il piano prevede in tutto 12 punti negoziali e uno fra i più importanti è proprio il rafforzamento del controllo delle frontiere per limitare gli ingressi anche dai Paesi Ue. May quindi si accinge a rifiutare uno status di adesione "parziale" al club dei 28 per il Regno Unito, sottolineando che il Paese vuole restare in ottimi rapporti coi singoli Stati e commerciare con loro "nel modo più libero possibile".

La premier britannica ha optato dunque per la linea dura. Rivolta a una platea che comprenderà una serie di ambasciatori stranieri in pieno centro a Londra, May spiegherà che il Regno Unito "sarà grande amico e vicino del nostri partner europei, ma anche un paese che si spingerà oltre i confini dell'Europa". "Continueremo a essere partner affidabili, alleati volenterosi e stretti amici", dirà, specificando: "Vogliamo comprare i vostri prodotti, vendervi i nostri, commerciare con voi con la massima libertà possibile, e lavorare assieme per garantirci di essere tutti più al sicuro, più prosperi attraverso una continua amicizia".

La premier britannica invocherà una "partnership nuova e paritaria" con l'Ue. "No a un'appartenenza parziale all'Ue, associazione o qualunque altra cosa ci lasci a metà dentro, a metà fuori". "Non aspiriamo ad adottare un modello di cui hanno già usufruito altri paesi. Non vogliamo aggrapparci a una qualche forma di adesione mentre ce ne andiamo". Le persone che hanno votato a favore della Brexit - dirà May, definendo il voto- "hanno spinto per un grande momento di cambiamento nazionale, lo hanno fatto a occhi aperti". La premier spiegherà, quindi, che il paese si sta ricompattando dopo il referendum di giugno.

"Ora dobbiamo mettere fine alle divisioni e unirci per fare della Brexit un successo e costruire una Gran Bretagna realmente globale". Downing Street ha reso noto che le 12 priorità su cui si articolerà il processo si ispireranno ai principi di certezza e chiarezza e allo scopo di rendere la Gran Bretagna più forte, più equa e "realmente globale".