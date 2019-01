Incidenti prima di Inter-Napoli Tifoso morto. 8 ultras del Napoli indagati, individuata una seconda auto Per tutti si ipotizza il reato di omicidio volontario

Sono complessivamente otto le persone indagate a Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese, squadra gemellata con l'Inter, che è stato investito il giorno di Santo Stefano durante gli scontri che hanno preceduto la partita Inter-Napoli.

Sono indagati i 5 tifosi azzurri, tra cui un minorenne, che erano a bordo della Volvo V40 sequestrata dalla magistratura milanese e anche altri tre che viaggiavano a bordo di una seconda auto del convoglio azzurro, ritenuta coinvolta nell'incidente. Anche questa seconda vettura, a breve, dovrebbe essere sequestrata. Per tutti si ipotizza il reato di omicidio volontario.



Il tifoso interista Luca Da Ros agli arresti domiciliari

Luca Da Ros, il tifoso interista di 21 anni, scarcerato dal gip di Milano Guido Salvini dopo l'arresto nell'ambito dell'inchiesta per gli scontri tra tifoserie del 26 dicembre, ha riconosciuto 7 ultrà durante l'interrogatorio di ieri a San Vittore. Questi 7 sarebbero dunque noti all'ultrà nerazzurro, che però - stando a quanto precisato dal suo avvocato, Alberto Tucci - non ha confermato la loro presenza la notte in cui Daniele Belardinelli è rimasto ucciso.



Di questi 7, sono solo tre quelli che erano in auto con Da Ros, come aveva già affermato in precedenti dichiarazioni e che dunque erano presenti al momento dell'assalto.



Il gip Guido Salvini: "Da Ros minacciato"

Luca Da Ros ha fornito ai magistrati "numerosi dettagli utili" sulle "modalità dell'attacco" e per "risalire ai responsabili dell'omicidio di Belardinelli", "nonostante le minacce ricevute presso la sua abitazione e apparse sui numerosi social network". Lo scrive il gip Guido Salvini spiegando che Da Ros ha anche svelato la "identità di numerose persone coinvolte" malgrado la "pressione" e la "omertà" della curva. Per il gip Salvini, che ha concesso gli arresti domiciliari al giovane, la sua scelta di parlare con i magistrati non è stata facile per la "pressione che i gruppi di tifosi ultras sono in grado di esercitare". Malgrado questa pressione e le numerose minacce ricevute, Da Ros, spiega il giudice, ha manifestato "un concreto distacco da quelle regole di un'omertà che caratterizza la realtà di tali gruppi".