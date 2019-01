Inchiesta Tifoso morto. Sequestrata auto a Napoli. Ipotesi inquirenti: schiacciò Belardinelli

L'auto, un'Audi station wagon, sequestrata a Napoli nell'inchiesta milanese condotta dalla Digos e coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri, potrebbe essere quella che è passata sopra a Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese morto il 26 dicembre negli scontri tra ultras interisti e napoletani.È un'ipotesi concreta su cui stanno lavorando gli inquirenti. È intestata in leasing - come riporta l'agenzia stampa Ansa - al padre incensurato di un tifoso del Napoli.Altre due auto sarebbero state individuate ed è atteso il sequestro. Dagli accertamenti si dovrà capire se le vetturesiano coinvolte nell'investimento di Belardinelli.L'auto sequestrata è stata individuata attraverso l'analisi delle immagini degli scontri, anche se non sarebbe stata ripresa dalle stesse immagini la targa della vettura e, dunque, gli investigatori sarebbero arrivati al sequestro attraverso alcune testimonianze. L'auto ora è bloccata sotto sequestro in un deposito a Napoli.