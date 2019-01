Incidenti prima di Inter-Napoli, tifoso Luca Da Ros indica a pm 7-8 ultras Gli incidenti prima di Inter-Napoli sono costati la vita al tifoso del Varese Daniele Belardinelli

Condividi

Luca Da Ros, il tifoso interista di 21 anni, scarcerato dal gip di Milano Guido Salvini dopo l'arresto nell'ambito dell'inchiesta per gli scontri tra tifoserie del 26 dicembre, ha riconosciuto 7 ultrà durante l'interrogatorio di ieri a San Vittore. Questi 7 sarebbero dunque noti all'ultrà nerazzurro, che però - stando a quanto precisato dal suo avvocato, Alberto Tucci - non ha confermato la loro presenza la notte in cui Daniele Belardinelli è rimasto ucciso.Il riconoscimento è avvenuto attraverso un album fotografico contenente 34 volti che i pm gli hanno mostrato durante l'interrogatorio di ieri al carcere di San Vittore. Di questi 7, sono solo tre quelli che erano in auto con Da Ros, come aveva già affermato in precedenti dichiarazioni e che dunqueerano presenti al momento dell'assalto.Da Ros, secondo il legale, interrogato ieri dai pm ha detto che lui non sapeva se l'agguato fosse stato preordinato o meno, anche perché "gli ultras accedono a queste notizie mano a mano che salgono la scala gerarchica".Per Da Ros, come riferito dal difensore, "non esiste una cupola nella curva interista, la curva è una grande famiglia, però c'è un gruppo ristretto che organizza e dentro questo gruppo ci sono soggetti che tra loro si interfacciano". Il giovane ha parlato ai pm dei quattro gruppi storici della curva nord, ossia i Boys, i Viking, gli Irriducibili e Brianza Alcolica, "ognuno con un capo".A Luca Da Ros - non considerato figura apicale della 'fossa' nerazzurra - sono stati concessi i domiciliari anche perché- sempre stando al suo legale - non è stato ritenuto alto il pericolo di ritorsione nei suoi confronti, nonostante la sua collaborazione con la giustizia.Luca Da Ros ha fornito ai magistrati "numerosi dettagli utili" sulle "modalità dell'attacco" e per "risalire ai responsabili dell'omicidio di Belardinelli", "nonostante le minacce ricevute presso la sua abitazione e apparse sui numerosi social network". Lo scrive il gip Guido Salvini spiegando che Da Ros ha anche svelato la "identità di numerose persone coinvolte" malgrado la "pressione" e la "omertà" della curva.Per il gip Salvini, che ha concesso gli arresti domiciliari al giovane, la sua scelta di parlare coni magistrati non è stata facile per la "pressione che i gruppi di tifosi ultras sono in grado di esercitare". Malgrado questa pressione e le numerose minacce ricevute, Da Ros, spiega il giudice, ha manifestato "un concreto distacco da quelle regole di un'omertà che caratterizza la realtà di tali gruppi".