Tim, CdA coopta Frank Cadoret in sostituzione di Amos Genish dimissionario

di Tiziana Di Giovannandrea Il Consiglio di Amministrazione di Tim, preso atto delle dimissioni di Amos Genish, ex amministratore delegato ed attualmente consigliere del gruppo, ha proceduto alla sua sostituzione tramite la cooptazione all'unanimità di Frank Cadoret.In una nota la società fa sapere che le dimissioni di Genish fanno seguito al "raggiungimento di un accordo transattivo con l'ex Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società. Ai sensi dell'apposita disciplina Consob, la transazione configura operazione con parte correlata - di minore rilevanza, non esclusa - su cui ha espresso parere favorevole, come da Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate, il Comitato per le nomine e la remunerazione".TIM ha riconosciuto a Genish l'importo forfettario di 4,2 milioni di euro, da corrispondere entro 30 giorni come compenso per l'attività svolta a favore della società. Questo a fronte della reciproca rinuncia ad ogni reciproca pretesa o contestazione in relazione al rapporto di lavoro dipendente già intercorso fra le parti (fermo restando il diritto di claw-back in capo a TIM -cioè la possibilità di esigere la restituzione della parte variabile della retribuzione di un manager- ndr) e, limitatamente a Genish, in relazione al rapporto di amministrazione con la Società."L'annuncio di oggi di Tim sulla governance è un segnale positivo". Così si è espressa Vivendi tramite un portavoce commentando la cooptazione in CdA di Frank Cadoret in sostituzione di Amos Genish. "Va nella giusta direzione, ci aspettiamo ulteriori annunci positivi nelle prossime settimane", sottolineano dalla società francese.Frank Cadoret, direttore generale aggiunto di Canal+, è un manager gradito a Vivendi e in sua quota nell'ambito del CdA Tim.