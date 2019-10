ITALIA

2019/10/03 13:38

Il ceo di Apple in Italia Tim Cook a Firenze incontra gli studenti italiani Una giornata-evento che coincide con l'apertura dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario dellOsservatorio Permanente Giovani-Editori, che ha dato vita a progetti come "Il quotidiano in classe" che attraverso la lettura dei giornali e altre fonti di informazione, analogiche e digitali, puntano a sviluppare lo spirito critico e il senso civico alla base dell'essere cittadini

Condividi di Dario Marchetti Tim Cook torna in Italia. A due anni dalla sua prima partecipazione, il numero uno di Apple ed erede di Steve Jobs torna infatti a Firenze per incontrare i giovani delle scuole secondarie superiori italiane che partecipano all’iniziativa dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori.



Una giornata-evento che coincide con l'apertura dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario dell'Osservatorio, che ha dato vita a progetti come "Il quotidiano in classe" che attraverso la lettura dei giornali e altre fonti di informazione, analogiche e digitali, puntano a sviluppare lo spirito critico e il senso civico alla base dell'essere cittadini.



A partire dalle 17, al teatro Odeon di Firenze, Cook dialoga faccia a faccia con gli studenti, che sono i veri protagonisti della giornata.





