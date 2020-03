Trasporto marittimo Tirrenia ferma i collegamenti con la Sicilia e la Sardegna Guardia Costiera pronta a garantire i collegamenti

di Tiziana Di Giovannandrea Tirrenia Cin, la società controllata dal gruppo Onorato Armatori, nella mattinata del 30 marzo ha bloccato le corse programmate dalla compagnia di navigazione su tutte le linee in convenzione con lo Stato per la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti.La decisione è stata causata dal sequestro conservativo di tutti i conti correnti disposto fatto dai commissari di Tirrenia in AS.La compagnia, che svolge i collegamenti in convenzione con lo Stato in regime di continuità territoriale, motiva il fermo totale dei servizi scrivendo in una nota che "la società è liquida ma di fatto".L'armatore Onorato parla di "a" mentre i commissari Gerardo Longobardi, Beniamino Cavitadi Toritto e Stefano Ambrosini dicono: "Il sequestro è un" a difesa dei creditori. Nello scontro tra armatore e commissari scendono in campoper garantire i collegamenti e convocano le parti.Schiarita in serata della situazione. Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, in videoconferenza con i giornalisti, rispondendo alle domande sull'impatto del fermo Tirrenia in piena emergenza Covid-19 ha precisato: "Vista l'impossibilità delle navi Cin di muoversi dai porti, abbiamo verificato con il gruppo Onorato la possibilità di garantire tutti i collegamenti con le navi del gruppo Moby. Già stasera sarà coperta la tratta Olbia-Civitavecchia, si prosegue da domani cercando di garantire al 100% le rotte".Il presidente della, Vincenzo Onorato, ha precisato: "La famiglia Onorato non abbandona la Sardegna. Provvederemo come Moby, nelle nostre possibilità e fuori convenzione, a garantire i servizi di continuità territoriale ripristinando già da stasera la Civitavecchia-Olbia e a seguire a partire da domani la Genova - Porto Torres e la Napoli-Cagliari e continuerà così a garantire i servizi essenziali ed il trasporto di generi alimentari, farmaci e presidi ospedalieri continuando un legame morale che dura da oltre 130 anni".Il governatore della Sardegnaha comunque stigmatizzato i tempi del sequestro attivato dai commissari: "Al di là dalle valutazioni che possiamo fare sul caso Tirrenia in amministrazione straordinaria, riteniamo non fosse il momento adatto vista la grave congiuntura per il Paese. La Regione ha chiesto più volte di essere coinvolta nella scrittura della nuova convenzione e da tempo chiede che venga attivata la nuova procedura".La Guardia Costiera è pronta a garantire i collegamenti con le isole Tremiti "per assicurare assistenza alla popolazione in caso di necessità". Lo ha affermato il Comando Generale sottolineando che sono già stati messi in allerta i mezzi navali presenti in zona e gli elicotteri della Base Aeromobili di Pescara. Inoltre, nelle prossime ore si dirigerà in zona anche la nave Diciotti, un pattugliatore d'altura multiruolo che fornirà un ulteriore supporto logistico e sanitario ai residenti delle isole.Anche ilil raggruppamento che raccoglie tutti gli armatori ed i trasportatori associati, per bocca del direttore generale Marcello Di Caterina, ha assicurato il potenziamento delle linee esistenti già nelle prossime ore per "garantire la continuità territoriale con la Sicilia e la Sardegna e ad assicurare il costante e quotidiano approvvigionamento delle merci e dei beni di prima necessità, in primis prodotti alimentari e farmaceutici".Ugualmente gli armatori di"e anche altri armatori, che già oggi assicurano circa il 70% dei servizi, continueranno a garantire i collegamenti marittimi con la Sardegna, la Sicilia e le isole minori per il trasferimento di merci essenziali tra cui le forniture mediche, i prodotti venduti nei supermercati e tutti gli articoli necessari per la vita quotidiana" lo ha affermato Mario Mattioli, presidente dell'associazione.