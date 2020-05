La storia Titanic, il telegrafo senza fili di Marconi sarà rimosso e portato a terra

La Corte federale della Virginia ha autorizzato gli esploratori a tagliare lo scafo di Titanic e a rimuovere e riportare a galla il telegrafo senza fili di Marconi, uno dei primi fabbricati dell’epoca e usato per lanciare l’allarme dopo lo scontro della nave con l'iceberg.È la prima volta che un giudice rilascia un'autorizzazione di questo tipo. Finora gli esploratori studiavano lo scafo solo dall’esterno, raccogliendo oggetti che si trovavano nelle vicinanze del relitto. Nel 2019 è entrato in vigore l’accordo tra gli Usa e la Gran Bretagna in base al quale le imprese dei due paesi possono operare sul luogo del disastro del Titanic esclusivamente in base ai permessi speciali rilasciati di volta in volta.Dal 2012, a cent’anni dall’affondamento, il Titanic è posto sotto la protezione dell'Unesco in base alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. Lo scafo del Titanic si sta rapidamente disintegrando e, secondo le stime degli esperti, gli oggetti di interesse storico sarebbero recuperabili al massimo entro 15 anni.